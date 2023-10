​Burkina Faso : Bertrand Traoré appel à la remise en cause des Étalons

Le capitaine des Étalons, Bertrand Traoré s'est prononcé sur l'équipe nationale bukinabè avant la CAN Côte d’Ivoire 2023. C'est à travers un entretien téléphonique depuis l’Angleterre le samedi 14 octobre 2023, que Bertrand Traoré, a partagé ses différentes convictions à propos de la forme de l’équipe nationale burkinabè actuelle.

Burkina Faso - CAN côte d'Ivoire 2023: le capitaine Bertrand Traoré ordonne le renforcement de l'équipe nationale

À en croire le capitaine, l'équipe formée n'est pas au sommet de sa forme pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire. Les cinq derniers matchs des étalons n'ont pas donné un résultat significatif selon Bertrand Traoré. Les «Étalons, sous la direction de l’entraîneur Hubert Velud, ont connu une série de trois nuls et deux défaites, marquant seulement deux buts et en concédant cinq».

Ces différents résultats donnent déjà assez de réflexions pour le capitaine. Ceci m'amène à remettre en question l'équipe formée. Sans détour, Bertrand Traoré, avoue que l'équipe n’est pas sur une bonne dynamique. Pour ce faire, il ordonne en insistant sur la formation d'une équipe solide pour une victoire agréable lors de la CAN Côte d’Ivoire 2023, qui commence dans environ trois mois.