Etats-Unis : Jada Pinkett-Smith dévoile enfin les raisons de sa rupture avec Will Smith

Will Smith et Jada Pinkett-Smith sont séparés depuis maintenant 7 ans. Les profondes raisons de leur rupture n’ont jamais été dévoilées. Lors d’une interview au média NBC, l’actrice a enfin brisé le silence.

Jada Pinkett-Smith : ‘’Will est impuissant depuis 5 ans’’

La relation de Will Smith et Jada Pinkett-Smith bat des ailes depuis maintenant plusieurs années; Les deux acteurs n’ont jamais eu l’audace d’en parler publiquement. Depuis quelques jours, la maman de Jaden et Willow Smith a ouvert finalement la boîte de pandore. Elle a affirmé lors d’une interview au magazine américain ‘’people’’, que l’union est rompue depuis maintenant 7 ans. ‘’Je ne comprends pas pourquoi Will est si bouleversé. Nous vivions des vies séparées et étions là en famille, pas en tant que mari et femme. Mais quand j’entends Will crier 'femme' dans le chaos du moment, je me dis instantanément : '’Oh shit… Je suis sa femme !'’’’, avait-elle déclaré.

L’actrice de 52 ans n’était pas allée véritablement en profondeur de cette séparation. Le couple a laissé planer le flou, malgré les quelques tentatives pour apaiser leurs différents fans. Ils disaient à qui voulaient entendre que leur amour était encore au beau fixe. Les internautes à leur manière ont fait allusion à une éventuelle infidélité de l’acteur de 55 ans.

Finalement, Jada Pinkett-Smith a brisé le silence en dévoilant effectivement lors d’un entretien à la chaîne américaine NBC la véritable rupture d’avec Will Smith. Tout a basculé réellement sur le plan sexuel. ‘’Will est impuissant depuis 5 ans. Il n’arrive plus à me satisfaire et c’est la véritable raison de mes déclarations. Depuis la disparition de 2Pac, aucun homme n’a pu m’apporter la même extase’’, déclare-t-elle. Il faut rappeler que la femme de Will Smith a été la compagne pendant des années du rappeur décédé depuis 1996 au cours d’une fusillade à Las Vegas dans l’Etat du Nevada aux Etats-Unis.