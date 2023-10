Côte d’Ivoire : Passeport ivoirien, Ouattara voudrait couler Snedai de Bictogo

Le climat politique en Côte d'Ivoire pourrait être secoué par un différend de plus en plus acerbe entre le Président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée Nationale, Adama Bictogo. Ce conflit insoupçonné prend une tournure particulièrement corrosive, avec des allégations concernant les passeports ivoiriens qui semblent être au cœur du litige, selon Africa-Intelligent,.

Les passeports ivoiriens bientôt arrachés à Bictogo ?

Il y a quelques mois, Adama Bictogo a été envoyé à Yopougon par le président Ouattara pour y être candidat à la mairie, une décision qui avait suscité des spéculations quant à ses véritables motivations. Certains soutiennent dans l’entourage du patron du parlement que c'était un piège visant à l'écarter de la course à la présidence de la Côte d’Ivoire pour laquelle une petite bataille pourrait s’ouvrir au RHDP en cas de retrait d’Alassane Ouattara. Pourtant, Adama Bictogo a relevé le défi de la mairie en remportant l’élection à Yopougon, prouvant ainsi sa popularité auprès de l'électorat traditionnellement pro-Gbagbo mais aussi sa capacité à s'adapter, y compris aux situations les plus intenables.

Cependant, selon des informations rapportées par Africa-Intelligent, le président Ouattara travaillerait en coulisses pour retirer à la société Snedai, dirigée par le patron du Parlement ivoirien, le monopole de la fabrication des passeports ivoiriens. Il serait sur le point de lancer un appel d'offres pour confier ce marché à un nouvel opérateur. Cette décision semble être liée au scandale de trafic de passeports ivoiriens qui a récemment éclaté.

En juillet dernier, M. Abbas Badreddine, le directeur de l'entreprise Plastica, promue par le gouvernement ivoirien pour encourager les investissements, a été arrêté pour des soupçons de trafic de passeports ivoiriens. Cette arrestation a mis en lumière un trafic de passeports massif qui a suscité des préoccupations de l'Union européenne et de certaines chancelleries étrangères. De nombreux migrants se présentent avec des passeports ivoiriens aux portes de l’Europe bien qu'ils n'aient jamais vécu en Côte d'Ivoire.

Face à cette crise, la Côte d'Ivoire a ouvert une enquête sous la direction du colonel Inza Fofana, surnommé Gruman. Le gouvernement a également adopté un projet de loi visant à suspendre l'acquisition immédiate de la nationalité ivoirienne par mariage.

Cette affaire risque de fragiliser la position de Snedai, qui a longtemps été une source de revenus pour Adama Bictogo. Alors que le différend entre Ouattara et Bictogo s'intensifie, le sort des passeports ivoiriens semble être le point de non-retour, jetant une ombre sur la stabilité politique au sein du RHDP.

Une chose est certaine, le retrait de la confection des passeports ivoiriens à Snedai serait un coup très dur pour Adama Bictogo. La perte de ce marché réduirait fortement la surface financière de l'homme d'affaires de 60 ans. Qui sait, l'affaiblissement de Bictogo dans le monde des affaires pourrait n'être qu'une première étape avant sa perte du "tabouret" à l'Assemblée Nationale.