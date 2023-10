Niger : la junte accuse Mohamed Bazoum de tentative d'évasion

Dans un communiqué de la présidence, diffusé dans la soirée du jeudi 19 octobre 2023, la junte nigérienne accuse le président déchu Mohamed Bazoum de tentative d'évasion.

Niger : Mohamed Bazoum et sa famille auraient tenté de fuir

Détenu depuis le 26 juillet 2023 par les militaires, le président destitué du Niger, Mohamed Bazoum et sa famille, auraient de s'évader dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 octobre. L'information a été portée à la connaissance du public par un communiqué de la junte.

Selon le Porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), colonel-major Amadou Abdramane, "autour de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum accompagné de sa famille, ses deux cuisiniers et deux éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention".

Amadou Abdramane a précisé que, selon le plan d'évasion, le président déchu devait être conduit dans une "planque en périphérie de Niamey". La deuxième étape du parcours consisterait à le faire transporter hors du territoire nigérien à l'aide des "hélicoptères appartenant à une puissance étrangère" en direction du Nigeria.

Le plan d'évasion a échoué, selon le Porte-parole de la junte. Il a expliqué que les principaux auteurs et complices impliqués dans cette tentative d'évasion ont été tous arrêtés.

Pas de nouvelles de Mohamed Bazoum

Après cette tentative d'évasion, où se trouve Mohamed Bazoum et sa famille ? La junte n'a pas répondu à cette question. Aucune information n'a été donnée sur le lieu où se retrouve actuellement le président déchu et sa famille.

Bientôt trois mois que le président déchu et certains membres de sa famille sont détenus. Mohamed Bazoum a refusé de démissionner pour entériner le coup d'État qui a renversé son pouvoir.

Au début, il avait le soutien affiché de la CEDEAO et certaines puissances étrangères comme la France. Mohamed Bazoum comptait certainement sur ces soutiens pour être libéré et réinstallé à la tête du Niger. Mais le temps passe et c'est toujours le statuquo. Même l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO semble avoir du plomb dans l'aile.