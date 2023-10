Togo - grâce présidentielle : près de 1000 détenus libérés

Le gouvernement togolais a pris une décision capitale lors du conseil des ministres le 27 octobre 2023 passé. Il s'agit de la libération (grâce présidentielle) de près de 1000 détenus de la cellule carcérale. Une décision qui émane du président Faure Gnassingbé et son gouvernement.

Grâce présidentielle : Faure Gnassingbé accorde la liberté à près de 1000 détenus

La scène carcérale togolaise a connu un évènement significatif avec la mise en liberté de 956 détenus. Cette décision du gouvernement vise à alléger la surpopulation carcérale et à réaffirmer la détermination du gouvernement dans le système pénitentiaire. Les bénéficiaires de ce décret sont ceux qui ont été condamnés depuis lors dont la fin de leur peine pourrait être comptée au bout des heures.

En effet, la grâce présidentielle accordée par le président Faure Gnassingbé a eu lieu dans plusieurs cellules carcérales. Ainsi, près de 344 détenus libérés à la prison civile de Lomé et 76 à Aného. Les autres bénéficiaires de cette grâce présidentielle sont dans plusieurs cellules comme Vogan à Dapaong. En plus, à Kpalimé, 93 détenus ont retrouvé leur liberté, 62 à Sokodé, et 73 à Mango.

Par ailleurs, il faut noter que cette décision du gouvernement redonne à nouveau une chance aux détenus libérés de mieux se comporter de façon positive dans la société.