France : Kaaris retourne devant la justice

Ce vendredi 10 novembre, le rappeur Kaaris sera de retour devant la justice. Il sera jugé par le tribunal correctionnel d'Evry pour "violences sur conjoint" sur son ex-partenaire Linda P. dont les faits remontent depuis 2021.

Kaaris jugé de nouveau en France

Le rappeur Kaaris fait de nouveau face à la justice française. Le chanteur sera jugé ce vendredi 10 novembre devant le tribunal correctionnel d’Évry, dans l'Essonne, pour "violences sur conjoint" avec une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) supérieure à huit jours. Son ex-compagne, Linda P. avec qui Kaaris partage un enfant de 7 ans, l’accuse de l’avoir roué en janvier 2021 dans son garage à Linas dans l'Essonne de coups de poing, de pied et qu'il lui aurait arraché les ongles.

Après avoir porté plainte en juillet 2022, le rappeur français d’origine ivoirienne, de son vrai nom Okou Gnakouri, âgé de 43 ans, avait été placé en garde à vue en septembre 2022 puis en novembre 2022 pour ces faits. Des allégations démenties par le rappeur, qui a de son côté porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre son ex avec qui il a passé 14 ans de vie commune. Selon lui, les accusations de la jeune femme sont totalement fausses. Elle veut "exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière".

Par contre, Linda P. sera également jugée ce vendredi 10 novembre pour "violation de domicile et dégradations légères". Elle est soupçonnée d'avoir pénétré illégalement dans le domicile du rappeur et d'avoir dégradé sa voiture. En plus de ce jugement, Kaaris va retourner devant les tribunaux dans les semaines à venir. Parce que son ex-conjointe l'accuse de ne pas avoir payé la pension de leur enfant, à hauteur de 2 500 euros, depuis septembre 2022. Le rappeur nie également les accusations.

Son adversaire et ennemi de toujours dans le Rap, Booba sur son compte X, en a profité pour tacler Riska. ‘’Demain c’est le grand jour pour toi. On a pas oublié on va suivre ça de près !!!’’, déclare-t-il. Le Duc de Boulogne se réjouit que son rival ait des soucis avec la justice.