Côte d'Ivoire : Les enseignants PDCI s'engagent auprès de Tidjane Thiam

La fièvre continue de monter au PDCI. Après les élus et les parlementaires, les enseignants du préscolaire et du primaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont appelé à la candidature de Tidjane Thiam.

Présidence du PDCI : Des enseignants demandent avec "insistance" à Tidjane Thiam de se porter candidat

"Nous, enseignants du préscolaire et primaire, militants du PDCI-RDA (UEPPM/PDCI-RDA), appelons et demandons avec insistance à l’ex-ministre Tidiane Thiam de se porter candidat afin de conduire les destinées du PDCI-RDA", a déclaré Djo Kouadio Albert au cours d'une rencontre le mercredi 8 novembre 2023.

Il faut savoir qu'à la suite d'une consultation interne à l’effet de définir la conduite à tenir dans le cadre de l’élection du prochain président du parti, la quarantaine de membres présents ont produit une déclaration cosignée par tous les coordinateurs qui a été lue par Djo Kouadio Albert.

"Notre choix est motivé par l’idée d’une modernisation de la gouvernance du PDCI-RDA afin de répondre avec efficacité et détermination aux défis majeurs des temps présents pour aborder avec assurance et sérénité l’enjeu crucial que représentent les élections présidentielles de 2025", a ajouté le porte-parole des enseignants PDCI.

Cet appel des enseignants du PDCI intervient au lendemain de celui des élus, des parlementaires, des militants d'Abobo, Lyon, Korhogo, etc.

Aussi, et pour rendre leur déclaration et prise de position crédibles et authentiques, ont-ils apposé leurs signatures sur la liste. "Nous évitons d’être pris à défaut par des personnes n’ayant pas effectivement pris part à la réunion et qui seraient tentés de remettre en cause notre démarche", ont-ils justifié.

Pour tous les participants à cette rencontre, le banquier ivoirien justifie la confiance et l’attente placées en lui. "En jetant un coup d’œil à son parcours, on sait tout de suite que Tidjane Thiam est l’homme qu’il faut à la tête du PDCI. C’est un homme plein de sagesse qui a beaucoup appris auprès de son grand-père, le fondateur de la Côte d’Ivoire feu Félix Houphouët-Boigny, il a également travaillé aux côtés de notre défunt président Henri Konan Bédié", a affirmé Sagna Adja Aya Astou, épouse degnifo.