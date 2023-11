France : Kaaris relaxé pour des accusations de violences conjugales

Kaaris comparaissait le vendredi 10 novembre pour violences sur conjoint avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, en récidive légale. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et a relaxé le rappeur français.

Kaaris sort libre du tribunal d’accusations de violences conjugales

C’est un dénouement heureux pour le rappeur français, Kaaris. Il faisait face à la justice française le vendredi 10 novembre au tribunal correctionnel d’Evry des faits de violences conjugales dont l’accusait son ex-compagne, Linda P.. Les arguments du chanteur de 43 ans ont porté leurs fruits puisqu’il est ressorti libre du tribunal.

Le conseil juridique de l’ennemi de Booba composé des Mes Yassine Maharsi et Yassine Yakouti, se félicitent de cette décision. ‘’La cause des violences faites aux femmes est bien trop noble pour être instrumentalisée de la sorte’’, expriment-ils. Après avoir pris connaissance du verdict, c'est sur Instagram que le rappeur s'est rendu pour faire part de ses impressions. "C’EST LE RELAXEEEYYYYY", lance-t-il d’entrée, avant de poursuivre : "La bataille contre les violences faites aux femmes est un combat noble qui mérite toute l’attention de la société et je suis du côté des femmes qui souffrent dans cette lutte ! Aujourd’hui j’ai été RELAXÉ et je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu dans cette épreuve que j’ai traversée. Dieu merci la vérité est sortie ! Je suis le bâtard originel mais je n’ai jamais levé la main sur une femme de ma vie et c’est pour ça que le tribunal m’a RELAXÉ !!! Il y a une justice ici et ailleurs et la vérité finit toujours par triompher !".

Pour l'heure, son ex-compagne ne s’est pas encore prononcée. Mais, absente à l’audience, Linda P. a été condamnée par le tribunal à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradations légères sur le véhicule de la conjointe actuelle de Kaaris, Marion P. Cette dernière a également demandé un euro symbolique de dommages et intérêts.