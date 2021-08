Yamoussoukro : La police démantèle le gang d'un adolescent de 16 ans

Les éléments du service régional de la police judiciaire (SRPJ) de la ville de Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, viennent de démanteler un gang composé de trois bandits, dont le plus âgé a 23 ans.

Yamoussoukro : Trois bandits dans les filets de la police judiciaire

À Yamoussoukro, une ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, un gang de trois bandits s'est rendu coupable d'une agression portant sur un habitant de ladite localité. La victime de ces lascars, se rend auprès des autorités compétentes et dépose une plainte. Les agents de la Police du service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Yamoussoukro se saisissent de l'affaire et s'engagent à retrouver les agresseurs. Les recherches des agents polices portent leurs fruits le mardi 24 août 2021.

Ce jour-là, rapportent les services de la Direction générale de la police nationale (DGPN), les policiers mettent savamment un plan à exécution et parviennent à interpeller le nommé AC, âgé de 18 ans. Pris dans les filets des éléments de la police judiciaire, AC subit un interrogatoire. Pressé de questions, il ne perd pas de temps pour reconnaitre qu'il fait partie d'un gang spécialisé dans les vols à main armée. Notre source indique que le bandit conduit les policiers sur les traces de ses complices. Les hommes de la police judiciaire mettent le grappin sur DY et AL, respectivement âgés seulement de 23 et 16 ans.

À la suite de perquisitions aux domiciles des gangsters, les policiers découvrent 15 machettes, deux fusils de calibre 12, deux arrache-clous, deux paires de ciseaux et d'autres objets. AC et ses acolytes seront conduits devant la justice ivoirienne afin de répondre de leurs actes.