Diffamation: Emmanuelle Kéita et des internautes devant les tribunaux

Victime de diffamation et d'injures sur les réseaux sociaux, Emmanuelle Kéita a décidé de saisir la justice française via un conseil d’avocats.

Harcelée, Emmanuelle Kéita débourse 3600€ pour des poursuites judiciaires en diffamation

L'influenceuse ivoirienne et chroniqueuse mode, Emmanuelle Kéita, vient d’annoncer des poursuites judiciaires contre X pour harcèlement moral, diffamation, dénigrement, moqueries ainsi que des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Elle a donné l’information le lundi 27 septembre, sur ces réseaux sociaux.

Ces poursuites interviennent huit mois après celles annoncées début janvier contre deux jeunes femmes, par la fiancée de Peter 007, un ancien garde du corps de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. S'agit-il de la meme affaire ? Emmanuelle Kéita n'y fait pas de rapprochement dans son récit.

Ci-dessous son récit et les documents inhérents au dossier

“ Ma chère communauté, depuis bientôt 6 mois, vous êtes témoins du harcèlement moral, de la diffamation, du dénigrement, des moqueries ainsi que des menaces de mort dont je suis la victime sur les réseaux sociaux. Ces propos font l’objet de relais sur des pages internets à grandes audiences (Buzz Star Afrique bis, Edwige Milan Officiel, Ma Aya-Robert Officiel etc.) suscitant des commentaires désastreux pour ma réputation.

Ces comportements extrêmement inquiétants sont le fait de deux personnes ( Mme Aya Robert et Mme Verte Sylvia TEHE Epouse TROQUET). Après avoir pris attache avec les services du Cabinet d’avocat de Maître Marie BRIDJI, Avocat au Barreau de Paris, sis au 27 rue de Lisbonne, 75008 Paris, il est indiscutable que ces faits sont prévus et réprimés entre autres et notamment par les articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’article 222-33-2-2 et 226-1, l'article 222-17 du Code pénal,

En conséquence, je vous informe qu’en accord avec mon Conseil, nous avons actionné le volet judiciaire. Une citation directe devant le Tribunal correctionnel de leur lieu d’habitation respectif sera très prochainement signifiée à chacune des défenderesses ( elles l’ont certainement reçu à ce jour ) de sorte à répondre de leurs actes.

P.s: les autres suivront , je me refais une petite santé financière car j’en ai eu quand même pour 3600€ ttc la tête quand on veux s’offrir l’un des meilleurs cabinet de Paris et que la justice soit appliquée à la lettre , il faut y mettre les moyens ! Aucun pardon”, a écrit Emmanuel Keita sur sa page facebook.