Affaire KKB : Chris Yapi et Marwane Ben Yamed se "battent"

L'affaire Kouadio Konan Bertin (KKB) -Sophie Dencia divise profondément Chris Yapi et Marwane Ben Yamed. L'avatar et le journaliste de Jeune Afrique se sont violemment empoignés sur les réseaux sociaux.

Guerre ouverte entre Chris Yapi Marwane Ben Yamed

Sophie Dencia, une chantre d'origine camerounaise, accuse Kouadio Konan Bertin dit KKB d'avoir abuser sexuellement d'elle. Ces accusations sont rejetées par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale d'Alassane Ouattara. L'affaire a éclaté à la suite de la divulgation sur les réseaux sociaux d'une bande audio par Chris Yapi, un avatar très célèbre en Côte d'Ivoire.

Dans cet élément sonore, des proches de l'ancien député de Port-Bouët tenteraient de convaincre la présumée victime du viol d'accepter un règlement à l'amiable de cette affaire. Pour Marwane Ben Yamed, Chris Yapi propage de fausses informations. "Du calme le roi du scoop bidon... Aucune leçon à recevoir de vous, mais je reste poli. Moi au moins j'ai l'honnêteté de ne pas me cacher derrière un avatar", a écrit le directeur de publication de Jeune Afrique sur Twitter.

"Je suis choqué et outré ! Pour @marwaneBY le viol d’une jeune dame est scoop BIDON ! Mesdames faites attention à ce type d’individus ! C’est horrible !", a rétorqué Chris Yapi. La suite des échanges a été très houleuse entre celui qui se présente comme un enquêteur infiltré et le journaliste.

La réplique de l'homme de média ne s'est pas fait attendre. " (...) Et jusqu’à nouvel ordre concernant KKB, la présomption d’innocence existe et l’enquête est en cours. Je sais que la prudence et le recul ne sont pas vos qualités premières, mais tout de même...", s'est exprimé Marwane Ben Yamed.

Il faut savoir que pour l'heure, Kouadio Konan Bertin, candidat malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2020, n'a pas été évincé du gouvernement de Patrick Achi. Alassane Ouattara, qui a reçu l'ancien cadre à propos de cette affaire, a décidé de ne pas lui arracher son "tabouret".