Makosso au secours d'une femme veuve dépouillée par sa belle-famille

Le cœur déchiré par son histoire, le Général Camille Makosso decide de venir en aide à une femme veuve malmenée par ses beaux-parents, pendant que le corps de son mari se trouve encore à la morgue..

Yopougon: Camille Makosso va aider une veuve à se relever dans les affaires

La vidéo révoltante de cette histoire relayée à profusion sur la toile ivoirienne, a ameuté nombre d’internautes ces dernières heures. Sur une sequence de la video, l’on voit la maison d’une femme ayant perdu son epoux, mise à sac par ses beaux-parents. Alors que le corps de M. Yao est encore à la morgue, pendant ce temps, sa veuve se voit dépouillée sous le regard impuissant de ses enfants de 11 et 2 ans et désormais orphelins.

Tous les meubles et biens appartenant au couple ont été emportés par un proche du défunt sous prétexte qu’ils revenaient de droit à la belle-famille. Ayant visualisé le film de cette histoire qui se déroule à yopougon ce jeudi, le Général Camille Makosso, un controversé pasteur très populaire en ce moment en Côte d’Ivoire pour son activisme sur les réseaux sociaux, est apparu dévasté et le cœur déchiré. Le papa de Kim Makosso, veuf depuis le décès de sa femme Tatiata Makosso, a décidé de voler au secours de la veuve de Yopougon.

" Cette vidéo m'a déchiré le coeur et en tant que veuf, je peux mesurer ce que cette femme là ressent. Aidez moi à rencontrer cette femme pour remplacer au nom de la Ligue des Blogueurs et Influenceurs Africains, tout ce qui a été pris et l’aider à se relever dans les affaires”, a-t-il fait savoir sur ses reseaux sociaux. Il invite la femme éplorée à prendre attache avec ses secretaires.

Bientôt un peu plus d'un an après la disparition de Tatiana Makosso, le révérend pasteur Camille Makosso, né d'une famille de 9 enfants, avoue ne pas croire parfois que sa femme n’est plus là. Il tente de tenir bon. Et pourtant, il reconnaît combien l’exercice est difficile pour lui. “Aimez vos femmes”, conseille-t-il. Récemment, l'homme a offert une Range Rover à sa fille aînée Kim Makosso, victime de railleries alors qu’elle faisait ses premiers pas sur les réseaux sociaux. Sacré Camille Makosso!!!