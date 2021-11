Titrologie: "Congrès du FPI, Affi invite Simone et ignore Gbagbo"

Titrologie. Le Premier ministre Patrick Achi continue de faire la Une de certains journaux, quarante huit heures après son grand oral face à la presse, le lundi dernier. La presse ivoirienne fait également écho, dans ses parutions de ce mercredi 10 novembre 2021, des préparatifs du prochain congrès du Front populaire ivoirien (FPI ).

Titrologie du 10 novembre: "Les députés EDS soupçonnent le régime de vouloir légaliser l'homosexualité"

Deux sujets majeurs constituent l'actualité de ce mercredi 10 novembre 2021. Les préparatifs du prochain congrès du Front populaire ivoirien de l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, et les récents éclairages sur la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire, du Premier ministre Patrick Achi, face à la presse ivoirienne.

Sur le second sujet, Dernière Heure Monde revient sur les non-dits graves du transfuge du PDCI-RDA. " Si vous n'êtes plus au PDCI, que fait le logo du PDCI au RHDP ?", s'interroge le journal qui estime que réaliser l'opération de Recencement général de la population et de l'habitat 2021 en 20 jours, comme évoqué par le chef du gouvernement dans son speech, est "une grosse escroquerie".

Notre Voie note également de nombreuses contradictions dans les explications de Patrick Achi. Pour Générations Nouvelles, "Patrick Achi s'explique sans convaincre" sur le scandale des Pandora Papers.

Concernant les préparatifs du congrès du Front populaire ivoirien prévu le samedi 13 novembre prochain, Notre Voie titre : "Le Hambol est mobilisé pour le prochain congrès". A la Une de l' Expression, Issiaka Sangaré, secrétaire général du FPI, revient sur les raisons de la non invitation de Laurent Gbagbo et de son nouveau parti, le PPA-CI, à ce conclave.

Quant à L'Inter, le journal annonce une invitation adressée à l'ex-Première dame Simone Ehivet, en rupture avec son époux Laurent Gbagbo. Un autre fait majeur de l'actualité de ce mercredi, c'est le rejet par les deputés du groupe parlementaire EDS, du projet de loi sur l'homosexualité.