Côte d'Ivoire : Jumia lance son traditionnel Black Friday

Jumia Côte d'Ivoire a lancé son événement phare de l'année : le “Jumia Black Friday” qui se déroule depuis le 5 novembre 2021 jusqu'au 29 du même mois. Cet événement annuel vise à permettre aux consommateurs de se procurer les produits de première nécessité rapidement.

E-commerce : Jumia Côte d'Ivoire a lancé son traditionnel Black Friday

De nombreuses marques locales et internationales telles que Samsung, Smart Technology, NASCO, Nivea, Pernod Ricard, CIL, Decathlon et TECNO sont partenaires de cette édition afin de faire de cet évènement le rendez-vous “shopping” incontournable des Ivoiriens. Selon les responsables de l'entreprise, l’objectif visé est de permettre aux populations de se procurer les produits de première nécessité en toute simplicité et rapidement et surtout avec des remises exceptionnelles.La pandémie de COVID-19 a soutenu la demande pour les catégories de produits courants, notamment les produits de grande consommation de tous les jours qui ont connu une croissance soutenue sur la plateforme Jumia depuis le début de la crise. " Le Black Friday est un moment de fête pour tout l'écosystème de Jumia et tous les acteurs de l’e-commerce en Côte d’Ivoire, les consommateurs, les vendeurs, les JForceurs, etc. Jumia est aujourd'hui au cœur du quotidien des consommateurs.Jumia et l' e-commerce apportent des solutions pour se procurer les produits de grande consommation, que ce soient les produits de supermarchés, de beauté ou de maison.”, a indiqué Francis Dufay, CEO de Jumia Côte d’Ivoire. "Nous avons travaillé à la mise en place de solutions novatrices telles que Jumia Colis Express et JumiaPay en vue de réduire les déplacements des populations et payer sa commande en ligne sans manipulation des espèces", a-t-il ajouté.Pour cette édition, les équipes commerciales ont travaillé sans relâche pour offrir l'assortiment de produits le plus large et les meilleurs prix aux consommateurs ivoiriens. Tout a été mis en œuvre pour offrir la meilleure expérience client : paiement sécurisé en ligne par carte et mobile money grâce, paiement en cash à la livraison, ouverture de nouveaux points relais à travers tout le pays et renforcement de nos équipes du Service Client, Jforce, commerciales et logistiques pour garantir le meilleur service et les meilleurs délais de livraison.