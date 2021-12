Titrologie : "Gbagbo au Ghana; Bédié invité; Ouattara prépare l'armée"

La titrologie du 9 décembre 2021 se fait un large écho des mesures prises par le gouvernement face au phénomène des congés anticipés. La presse ivoirienne du jour donne également l’actualité au sein des partis politiques de Côte d’Ivoire.

Titrologie : Congés anticipés « Les auteurs risquent l’exclusion définitive »

Le gouvernement ivoirien a décidé de frapper de fortes sanctions les élèves qui s’adonnent aux troubles pour avoir des congés anticipés. Le porte-parole du gouvernement indique à juste titre que « les auteurs risquent l’exclusion définitive ». Le Conseil des ministres a par ailleurs pris d’importantes décisions , mercredi.

À propos des violences basées sur le genre (VBG), la ligue ivoirienne du droit des femmes est sur pied de guerre. Laurent Gbagbo continue de réclamer à cor et à cri la libération des prisonniers militaires. « La justice va-t-elle demander des comptes à Gbagbo », s’interroge Le Matin. En attendant d’en savoir davantage, l’ancien président ivoirien s’est envolé pour le Ghana. Alassane Ouattara prépare de son côté l’armée face à la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante.

Le dialogue politique entre les acteurs politiques ivoiriens est toujours d’actualité. Le PDCI d’Henri Konan Bédié en fait d’ailleurs sa priorité, dans la mesure où il s’agit « de la dernière chance pour les Ivoiriens ». Le transvasement sur la liste électorale des électeurs détenteurs de CNI divise les partis politiques.

Le Front populaire ivoirien (FPI) affûte d’ores et déjà ses armes pour l’élection présidentielle de 2025. Lia Gnan fait d’ailleurs une mise au point sur les relations entre les jeunes du FPI et ceux du PPA-CI. Franklin Nyamsi, conseiller de Soro a été viré de l’Université de Rouen.

Le volet sportif de la titrologie des journaux ivoiriens évoque les trois records battus par l’international ivoirien Sébastien Haller. La « guerre des affranchis » fait également rage à la Fédération ivoirienne de football (FIF).