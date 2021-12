Eléphants : Serge Aurier revient sur la polémique Zaha - Beaumelle

Le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Serge Aurier, est revenu sur l’affaire Wilfried Zaha et le coach Patrice Beaumelle, qui avait défrayé la chronique il y a quelques semaines.

Serge Aurier : "Si Wilfried Zaha doit être appelé pour la CAN, il répondra présent"

Lors de la conférence de presse dans laquelle il a dévoilé la liste des joueurs qui devaient prendre part aux deux matches des Eléphants contre le Mozambique et le Cameroun, comptant pour les 4e et 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, avait donné la raison de la non-sélection de l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha.

« Wilfried m’a envoyé un message, il y a une dizaine de jours, me disant que ça fait trois rassemblements qu’il vient et chaque fois, il rentre malade (…) non, non, je vous dis, il rentre malade et ça lui pose problème. Il m’a demandé de ne pas être appelé en novembre parce qu’il veut réfléchir sur la suite de sa carrière internationale (…) Je ne forcerai jamais un joueur à venir en équipe nationale si son choix n’est pas du cœur. Je veux des guerriers, je ne dis pas que ce n'est pas un guerrier, mais je veux des guerriers qui, même avec un genou à terre, veulent venir en sélection », a soutenu le sélectionneur de l'équipe nationale ivoirienne.

Devenus viraux sur les réseaux sociaux, ces propos ont suscité une grosse colère des Ivoiriens, qui ont exigé que Zaha ne vienne plus en sélection nationale.

Et la réponse de Zaha n’a pas tardé. Donnant les raisons de son absence aux regroupements de novembre, il a précisé qu’il tient toujours au maillot ivoirien. « Malgré de nombreux articles de presse, je n’ai jamais dit à aucun moment, que je reconsidérais mon avenir de joueur international. Enfiler le Maillot de la Côte d’Ivoire et représenter mon pays est un honneur que je ne prends jamais pour acquis. Lors des derniers matches internationaux, j’ai contracté une infection virale lors d’un voyage, et j’étais malade à mon retour, incapable de m’entraîner et obligé de manquer le match Crystal palace vs Arsenal », a posté Wilfried Zaha sur Instagram.

Puis, il ajoute : « Comme je ne me sens pas complètement rétabli, j’ai parlé au manager et lui ai demandé la permission de manquer les 2 prochains matchs ! Je serai bien sûr disponible et présent si je suis sélectionné pour les prochains matchs. Je souhaite à l’équipe plein succès lors des deux prochains matchs de qualification pour la coupe du monde."

A quelques jours du Coup d’envoi de la Can 2021 au Cameroun, le capitaine des Eléphants, Serge Aurier, est revenu sur cette affaire. « Une situation un peu délicate, parce que les gens racontent ce qu’ils ont envie de raconter, alors que moi j’ai l’habitude de parler avec lui (zaha) et il m’a dit qu’il n’y avait aucun problème. C’était une situation où il avait besoin de calme et de réfléchir parce qu’il y’a eu des choses qui ne lui ont pas plu sur plusieurs rassemblements et qu’aujourd’hui avec le recul, il est à 100% avec nous. S’il doit être appelé pour la CAN, il répondra présent. Mais en tout cas, notre discussion a été productive », a soutenu Serge Aurier lors de l'émission Talent d'Afrique diffusée sur Canal + .