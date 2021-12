Dialogue politique : Blé Goudé et Soro exclus, les regrets du FIDHOP

En Côte d' Ivoire, la cinquième phase du dialogue politique inter-ivoirien s'est ouverte, le 16 décembre 2021, dans les locaux de la Primature, sous la présidence du Premier ministre Patrick Achi.

Côte d'Ivoire : La FIDHOP salue l’ouverture du dialogue politique, mais ...

En Côte d'Ivoire, le dialogue politique a repris, ce mardi 21 décembre 2021. Vingt et un (21) partis politiques poursuivent, avec le gouvernement ivoirien, les discussions qui étaient à l’arrêt depuis un an. Libération des prisonniers politiques, retour des exilés, réforme de la Commission électorale indépendante et du code électoral, sont entre autres les sujets qui seront abordées entre pouvoir et opposition durant ces assises.

Dr Boga Sako, président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, qui a pris part à la cérémonie d'ouverture, le 16 décembre dernier, a exprimé sa satisfaction quant à l'implication de tous les acteurs politiques ivoiriens pour le bon déroulement de ces assises.

"La FIDHOP a trouvé le Discours d’ouverture et d’orientation du Premier Ministre ambitieux et très prometteur. Puisqu’il a dit que le Président de la République et le Gouvernement sont heureux de renouer le dialogue avec les partis d’opposition et la société civile, en vue de trouver ensemble des solutions aux problèmes majeurs qui les divisent et qui impactent négativement la vie sociopolitique de notre Nation", a déclaré l'ex-exilé politique, espérant par ailleurs que la bonne foi et l’intérêt supérieur de la Nation prévaudront jusqu’aux conclusions de ce dialogue politique inter-ivoirien.

"La FIDHOP a observé que toutes les parties, aussi bien le pouvoir que les partis d’opposition et la société civile, sont dans de bonnes dispositions en participant à ce Dialogue politique", s'est réjoui le leader de l'organisation de la société civile. Puis, il note de bonnes perspectives quant à la conduite de ces assises, qui démarreront effectivement ce mardi. Dr Boga Sako a toutefois regretté la mise à l'écart de certaines organisations et mouvements politiques.

"Le Président de la FIDHOP réitère ses sincères remerciements au Chef du Gouvernement pour l’avoir associé à ces rencontres historiques et déterminantes pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. Toutefois, il ne peut s’empêcher de faire remarquer, avec un brin de regret, que certains partis et mouvements politiques, ainsi que des organisations de la société civile, tous aussi actifs, mériteraient également de participer au Dialogue politique", regrette-t-il.

Pour rappel, le COJEP de Charles Blé Goudé et le mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro n'ont pas été conviés à ces pourparlers qui, faut-il le souligner, enregistrent les participations du PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié, du PPA-CI de Laurent Gbagbo, du RHDP d' Alassane Ouattara, de l' UDPCI de Mabri Toikeusse et du FPI de Pascal Affi N'Guessan.