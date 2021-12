Covid-19 : Le variant Omicron détecté en Guinée

Selon une information publiée sur le site mosaiqueguinee, le variant Omicron de la covid -19 a été détecté en Guinée. Notre confrère avance que la nouvelle a été confirmée par une source proche du ministère guinéen de la Santé.

La Guinée touchée par le variant Omicron

Mercredi 29 décembre 2021, le site mosaiqueguinee, qui cite une source proche du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, écrit que le variant Omicron de la covid -19 a été signalé en Guinée. "Le séquençage des tests réalisés a révélé que le variant est en Guinée. La moitié des échantillons séquencés le prouve clairement; le variant Omicron est donc sur le territoire national. Il faut vous protéger et faire les tests dès que vous ressentez une forte grippe et autre", a confié ladite source au média guinéen.

Pour sa part, Africa Guinée revient sur les propos tenus par le docteur Bachir Kanté, le conseiller chargé de mission au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. "Tous les jours, nous faisons des tests au niveau des stations qui sont là. On ne pouvait pas se prononcer dès le premier test avec un seul séquençage. Mais la suite des séquences a conclu que c’est affirmatif, nous avons Omicron en Guinée et ça sera officiel dès aujourd’hui", a-t-il déclaré.

Toutefois, le docteur Bachir Kanté n'a pas voulu dévoiler davantage d'informations sur le nombre de personnes touchées par le variant Omicron. Cependant, il a laissé entendre que les autorités guinéennes ont pris des dispositions pour faire face à cette nouvelle menace.

Depuis la découverte du premier cas de covid en mars 2020, à la date du lundi 27 décembre 2021, la Guinée compte 31 238 cas avec 389 décès. Si on se réfère aux données de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le taux de contamination a franchi la barre de 700 %.