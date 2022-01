Titrologie : La revue de la presse ivoirienne de ce lundi 3 janvier 2022

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 3 janvier 2022 est légèrement dominée par le discours du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les discours de plusieurs autres leaders politiques ont également été relayés dans la presse ivoirienne, ce jour.

Le discours du président Alassane Ouattara au coeur de la titrologie

Le Matin rapporte les propos du président Alassane Ouattara rassurant les Ivoiriens. "Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour contrer toutes velléités", lit-on à la une dudit journal. Quand L'Essor ivoirien pointe à sa une : "Message de nouvel an à la Nation, 3 priorités de Ouattara." L'Expression indique pour sa part à sa page d'ouverture : "Ouattara donne de l'espoir aux Ivoiriens. Les 3 priorités du chef de l'État en 2022."

Même son de cloche pour Le Patriote qui barre à sa première page : "Mes trois priorités pour 2022, je crois en notre volonté de nous unir pour préserver les acquis considérables d'une décennie de paix."

Les discours de Nouvel An d'autres leaders politiques ont également été traités dans la presse ivoirienne ce jour. "Message à la Nation du Président du PDCI-RDA, Bédié réitère son engagement à aller au dialogue et à la paix", lit-on à la Une de L'Héritage. Quand Le Nouveau Reveil relaie également des propos du Sphinx de Daoukro. "Nous avons l'obligation de faire de la paix, une réalité et un sacerdoce", a-t-il déclaré. Générations Nouvelles affiche à sa une : "Guillaume Soro à ses partisans, je suis debout malgré les péripéties." Le Temps s'est intéressé aux "Messages des Leaders du PPA-CI".

D'autres sujets ont été traités dans la titrologie de ce lundi 3 janvier 2022. Soir Info est revenu sur la nuit de la Saint-Sylvestre, qui fut très ensanglantée dans certaines communes d'Abidjan. "Des microbes attaquent, une fusillade éclate, un mort", lit-on à la une du confrère, qui ajoute également : "Un véhicule de la gendarmerie pris pour cible à Attecoubé, un gendarme grièvement blessé, évacué."

Le Journal Supersport a mis l'accent sur la préparation des Eléphants pour la CAN 2021. "Gbohouo accusé de dopage, 9 cas de Covid, blessure, les Eléphants décimés, la préparation perturbée, la CAN menacée", indique ledit journal, quand Le Sport mentionne à sa une : "Nouvel an 2022, Elephants et CAN au cœur des voeux des sportifs."