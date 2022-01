Kerozen DJ invite Jules Beco à manger et reçoit une étonnante gifle

Le chanteur ivoirien Kerozen Dj a encore brillé en 2021 avec le label Emma Dobré Prod. Pour témoigner sa gratitude, l’artiste a convié son staff à un déjeuner. "L'Elu" a posté les photos de la rencontre sur les réseaux sociaux, non sans fâcher certains invités comme Jules Beco.

Kerozen DJ a-t-il humilié ses invités, la réaction de Jules Beco qui dit tout

“L’année 2021 s’est déroulée sous le signe d’une parfaite collaboration enrichissante et motivante. J’ai donc jugé bon de recevoir mes proches collaborateurs afin que nous partagions un repas. Bonne année 2022 à tous”, a posté Kerozen, jeudi 6 janvier sur sa page Facebook avec plusieurs clichés du banquet.

En absence de la productrice Emma Dobré, Jules Beco, jeune acteur et musicien de son état, l’actrice comédienne Blanche Moro ou encore le manager général Sia Popo et le manager Kalou, étaient les invités de Yobo Constant Joël, connu sous le nom Kerozen DJ, pour partager un repas d’équipe.

Les convives du chanteur, au nombre desquels le groupe Connexion, l’orchestre au grand complet de l’artiste, étaient un peu plus d’une dizaine.

A voir les photos relayées en abondance sur la toile, le menu proposé par l’enfant de Yopougon Siporex était alléchant : les mets, super bien décorés, paraissaient très succulents, l'alcool aussi a coulé à flot et certains invités se sont laissés aller, sans retenue, au goût des bouteilles et autres gros morceaux de viande offerts.

Tout jusqu’ici allait bien. Mais quand les photos du poulain d'Emma Dobré atterrissent sur la toile, dans une certaine posture qui dérange, les commentaires et réactions font parfois sensation.

Et c'est ce qui est arrivé au bienfaiteur qui a gracieusement bien voulu convier ses collaborateurs à ce banquet d’un soir qu’il risque de bien regretter.

En effet, parmi les clichés publiés par Kerozen DJ, deux ont fait l’effet boomerang sur les réseaux sociaux. Celui de la ravissante Blanche Moro buvant au clairon une bouteille de vin avec un gros morceau dans l’autre main, et la photo de Jules Beco. Ce dernier apparaît sur l’image avec un énorme os aux lèvres. Les commentaires des centaines de mille d’internautes qui ont réagi au post ont donné bien des idées à ce proche de Kerozen. Il a fait une étonnante remarque vis-à-vis de son bienfaiteur du jour qui a été diversement interprétée par les fans de Kerozen.

“Si c’est pour aller manger chez toi et tu vas mettre la partie où l'homme est dans les ossements on dirait archéologue là que tu balances. Je mange plus chez toi… La prochaine fête fais-moi livrer les plats. #jaifinideparler”, a écrit en commentaire Jules Beco, avec un emoji de désolation.

Était-il en train de plaisanter ou étaient-ce des propos d’un convive visiblement frustré ? Si certains fans de l’artiste ont pris la réaction de Jules Beco comme visant à distraire la galerie, d’autres par contre ont vu dans le geste une claque voire une petite gifle de ce dernier pour “un manque de respect” de Kerozen envers ses convives.