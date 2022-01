Enlevée à Yopougon, une dame échappe à un rituel dans une forêt

Dame Ehouman Christine, résidant à Abobo, a été enlevée à Yopougon. Conduite dans une forêt par ses ravisseurs, l'esthéticienne maquilleuse a échappé à un rituel dans une forêt. Elle a été retrouvée le jeudi 27 janvier 2022 à Djébonoua.

Yopougon : Une esthéticienne enlevée retrouvée à Djébonoua

Lundi 24 janvier 2022, dame Ehouman Christine, âgée de 32 ans, emprunte un taxi compteur afin de regagner son domicile à Abobo N'dotré, cité SOTRAPIM. Mais le conducteur du véhicule prend une autre direction. En réalité, l'esthéticienne maquilleuse venait de se faire enlever par des inconnus.

Les ravisseurs de la jeune dame la conduisent dans une forêt. Sur place, elle trouve trois autres filles et deux fillettes, toutes nues, a-t-elle confié à la gendarmerie nationale. Ehouman Christine devait subir un rituel. Fortement pour elle, le rituel se montre non concluant, car elle venait de subir une opération de césarienne. L'ordre est donné à l'un des ravisseurs de se débarrasser d'elle. Mais le sort avait décidé autrement.

L'individu commis à cette sale besogne s'éloigne avec Ehouman Christine. Devant les supplications de la native d'Anoumamba, il se ravise et décide de lui laisser la vie sauve. Dame Ehouman prend la fuite et parvient à sortir de la forêt dont elle dit ignorer la situation géographique. Lundi 24 janvier 2022, elle est découverte par des gendarmes à Djébonoua, errante, nu-pieds et vêtue d'un morceau de pagne noué au cou. La pauvre dame venait d'effectuer deux jours de marche, rapporte notre source.

La victime est immédiatement conduite au bureau de la brigade de gendarmerie. Ehouman Christine n'a pas manqué de confier aux gendarmes que les autres étaient encore détenues dans la forêt au moment où elle prenait la fuite. Il faut dire que la brigade de gendarmerie de Cocody avait émis un avis de recherche depuis la disparition de la jeune fille.