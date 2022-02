Titrologie: "Gbagbo n’a plus envie d’entendre parler de Blé Goudé"

La Titrologie ou revue de presse ivoirienne de ce mercredi est dominée par le blocage dans la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé que Laurent Gbagbo, dans un discours tenu dans son village à Mama, a malencontreusement essayé d'expliquer. Par ailleurs, au PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié et ses lieutenants préparent activement le 13e congrès ordinaire du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire: Quand Gbagbo attire la foudre sur lui en parlant de Blé Goudé et de Ouattara

C’est la fin du "compagnonnage” entre le fils, Charles Blé Goudé et son “père” Koudou Laurent Gbagbo qui a donné l’information le weekend dernier depuis son village à Mama dans le Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une sortie jugée “incendiaire” et “hasardeuse” selon le quotidien L’Expression qui pose la problématique à sa Une: “Pourquoi il faut aider Gbagbo à se libérer de la haine”.

Si pour Le Temps, le RHDP tremble depuis cette sortie de l’ancien président ivoirien qui n’a pas manqué de décrier la “gestion chaotique du pouvoir en place”, pour nombre de proches de Blé Goudé, l’opposant historique fait ainsi preuve d’une grande ingratitude.

Car, indique Le Patriote à sa couverture, “la colère monte contre Gbagbo”. Pour l’illustrer, le journal proche du pouvoir, cite deux anciens compagnons de lutte de l’ex-chef de l’Etat ivoirien entre de 2000 à 2011. Pour le juriste Arsène Touho, ancien responsable de l’UNG de Stéphane Kipré et ancien leader de la Fesci, “Gbagbo n’a plus envie d’entendre parler de Blé Goudé”.

Ses propos laissent entrevoir plusieurs incohérences quand on met face à face le discours politique qui a rendu l’homme singulier aux yeux des ivoiriens et sa posture actuelle, souligne-t-il. “La posture de l'autovictimisation ne paie plus en Côte d'Ivoire", souligne pour sa part, Christ Levy, proche du Front populaire de Pascal Affi N’Guessan, rapporte toujours Le Patriote.

Du côté de l’allié de Parti des Peuples Africains (PPA) de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA mobilise ses militants pour les joutes électorales de 2025. le président du parti a même nommé deux nouveaux vice-présidents et Ezaley a dévoilé la “feuille de route de Bédié aux délégués” en vue des tournées de remobilisation pour le 13e congrès ordinaire et la reconquête du pouvoir d’Etat, apprend-t-on dans les parutions de Dernière Heure, L'Héritage, Le Bélier et Le Nouveau réveil.