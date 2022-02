CAN 2023: La Côte d'Ivoire fait déjà douter, Fernand Dedeh alerte

En immersion au Cameroun lors de la CAN 2021, le journaliste ivoirien Fernand Dedeh fait de troublantes révélations sur le CO - CAN 2023 chargé d’organiser la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.

CAN 2023 en Côte d'Ivoire: Fernand Dedeh dévoile le « mensonge d’Etat » du COCAN

La Côte d'Ivoire et son COCAN peuvent-ils tenir le pari de l'organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football dans le délai imparti par la CAF?

Pays organisateur de la CAN 2021, le Cameroun a symboliquement passé le drapeau de la Confédération africaine de football à la Côte d’Ivoire, qui organisera la 34e édition de la CAN l’été prochain. La cérémonie a eu lieu le dimanche 06 Février 2021 au stade d’OLEMBÉ. Au nom de l’État de Côte d’Ivoire, le Ministre DANHO a reçu des mains du Président de la CAF, Joseph MOTSEPE, le flambeau de l’organisation de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

C’est un Ministre des Sports, heureux aux côtés du président du COCAN ivoirien, François Amichia, qui est retourné en Côte d’Ivoire le lundi 7 février 2022 avec le flambeau de l’organisation de la CAN 2023. Mais laissant derrière lui un arrière goût de doute sur la capacité du pays à réussir cette organisation. En effet, rapporte le journaliste blogueur ivoirien Fernand Dedeh sur sa page Facebook, une conférence de presse que devrait animer M. François-Albert Amichia à Yaoundé le vendredi 4 février 2022, a été annulée, sine die.

““Je ne voulais même pas en parler. Ça fait si honte! Parle à ton camarade et au Blanc de la Mé: cette affaire du Cocan2023, il faut la régler”, écrit le journalsite qui denonce une occasion en or ratée par le COCAN 2023 pour “lancer sa communication” au soir de la CAN 2021 devant un parterre de journalistes internationaux venus du monde entier.

Il raconte: “ La CAN 2021 s’achève. «La Côte d’Ivoire peut maintenant lancer sa communication. », dit un membre du Cocan ivoirien. La cérémonie est prévue à 18 h, dans un grand hôtel de la place. Une heure avant, les journalistes conviés sont en place. Ils sont, au bas mot, 80. À l’heure indiquée, tout le monde est là. Sauf les autorités ivoiriennes. Les journalistes s’impatientent. Joseph Antoine Bell m’interpelle: «Fernand, c’est comme ça que vous allez organiser la CAN? Avec du retard? »”, relate Fernand Dedeh, ignorant jusque-là que les autorités sportives ivoiriennes ont unilatéralement annulé ce rendez-vous majeur de communication institutionnelle.

“Vous ne pouvez pas organiser une petite conférence de presse, c’est la CAN que vous allez organiser?”

“Ce que nous ne savons pas tous, à ce moment précis, c’est que la conférence est annulée. « Grand-frère, je ne souhaite pas que tu l’apprennes dans la salle. Je voudrais te porter l’information. Les autorités ivoiriennes estiment que la conférence est inopportune en raison des tensions actuelles entre les Ivoiriens et les Camerounais. Pour elles, tenir cette conférence peut envenimer la situation…», me souffle une source proche du Cocan 2023”, explique-t-il.

L’occasion tant désirée est offerte sur un plateau doré à la presse camerounaise et à sa cohorte d’influenceurs web, de se faire de la matière à pulvériser dans la guéguerre qui oppose supporters ivoiriens et camerounais au cours du tournoi de football au pays de Samuel Eto’o. “Eh! Côte d’Ivoire!!! En quoi, expliquer à l’opinion publique africaine et internationale, l’engagement de la Côte d’Ivoire pour l’organisation de la CAN 2023, projeter un film présentant l’état de réalisation des infrastructures sportives, hôtelières, routières, aéroportuaires peut être source de tensions? Et le passage du flambeau alors, on l’annule aussi? Les journalistes camerounais dans la salle ont une belle occasion de répliquer aux chahuts des Ivoiriens sur les réseaux sociaux: « vous ne pouvez pas organiser une petite conférence de presse, c’est la CAN que vous allez organiser? Glissement yobi yobi de la CAN 2023. ». « La Mauritanie va accueillir la CAN2023 », lance un journaliste de ce pays. La honte de ça!”, se désole le journaliste ivoirien.

C’est finalement à 19 h que les organisateurs viennent justifier le report: réunion entre les autorités camerounaises et leurs homologues ivoiriennes qui dure plus longtemps que prévu. En Sciences politiques, on appelle ça, « mensonge d’Etat»”, a ricané le consultant sportif, Dedeh. Une délégation de la CAF est en visite en Côte d’Ivoire, depuis le 7 février jusqu'au 09 février 2022, pour une première prise de contact de la CAF avec la Fédération ivoirienne de football (FIF) et les autorités étatiques ivoiriennes pour préparer utilement l’organisation de la CAN Côte d’Ivoire 2023.