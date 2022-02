Affaire Charles Blé Goudé: Arsène Touho démonte Laurent Gbagbo

Ancien proche de Stéphane Kipré au sein de l’Union des Nouvelles générations (UNG), Arsène Touho se dit sidéré par les propos du président du PPA-CI sur Charles Blé Goudé, tenus lors d’une rencontre le week-end dernier dans son village de Mama.

Recevant des femmes et jeunes de Côte d'Ivoire, le samedi 05 février 2022 à Mama, Laurent Gbagbo s’est prononcé sur le cas de Charles Blé Goudé, toujours coincé à La Haye, en attente de son passeport pour regagner la Côte d’Ivoire. « Quant à mon jeune codétenu Blé Goudé, j'entends souvent beaucoup de romans, des choses qui ne sont pas justes. C'est pourquoi, quand j'ai été à Guiberoua aux funérailles de la mère de mon collaborateur, Dr Blé Christophe, j'ai été chez lui rencontrer ses parents. Lui et moi, notre compagnonnage s'est achevé le 31 mars 2021 quand la CPI a déclaré que nous sommes totalement exonérés de toutes les charges qui nous sont imputés. Je suis allé à Bruxelles où j'habitais. J'avais déjà demandé qu'on m'établisse mon passeport, ça c'est des choses personnelles », a déclaré l’ancien prisonnier de la Cour pénale internationale (CPI).

Tentant d’expliquer le blocage dans la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo ajoutera: «Le Gouvernement ivoirien, après avoir tergiversé, a remis mon passeport diplomatique auquel j'ai droit. Lui (Charles Blé Goudé), c'est en ce moment, semble-t-il, qu'il a fait la demande. Le problème ne se trouve plus entre la CPI et lui. Le problème se trouve entre le Gouvernement de Côte d'Ivoire et lui. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire lui doit un passeport. Ce n'est pas la CPI. La CPI a fini le travail qu'on lui avait demandé. Il ne faut pas raconter autres choses », a-t-il clarifié. Cette sortie a interpellé Arsène Touho, ancien Secrétaire général adjoint de l’Union des Nouvelles générations (UNG), le parti de Stéphane Kipré, gendre de Laurent Gbagbo. Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration-vérité d’Arsène Touho à Gbagbo.

Arsène Touho: "Gbagbo n'a plus envie d'entendre parler de Charles Blé Goudé"

"Je l'ai toujours dit, les mots, le temps et la ponctuation choisis dans une phrase sont en mission : celle d'incarner la pensée profonde de leur auteur. Mais je ne m'attarderai pas à faire de la littérature sur la définition du mot "compagnonnage" parce que, de toutes les façons, la signification d'une relation précaire, limitée dans le temps et dans l'espace qu'elle me renvoie, à mon grand étonnement, ne sera probablement pas adoptée par tous. Seulement, dans la continuité de ce mot, le Président Laurent Gbagbo a fait des affirmations, le samedi dernier, qui ne sauraient être justifiées d'un triple point de vue juridique, politique et humain.

AU PLAN JURIDIQUE

Quand, parlant du passeport de Charles Blé Goudé, le Président Laurent Gbagbo dit que la CPI à fini son travail le 31 mars 2021 et que "le problème reste entre le gouvernement de CI et lui", je suis aux regrets de souligner que cette affirmation ne correspond pas à la vérité. Dans l'arrêt de la chambre d'appel de la CPI qui a confirmé l'acquittement du Président et de son compagnon de cellule, Il est écrit au point 88 : "En application de la règle 185-1 du Règlement de procédure et de preuve, il est ordonné au Greffier de prendre, aussitôt que possible, toutes les dispositions jugées appropriées pour le transfèrement en toute sécurité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vers un ou des États tel qu’envisagé dans cette disposition, en tenant compte de l’avis des deux personnes".

En termes simples, cela veut dire que non seulement les juges ont déclaré le président et son compagnon innocents mais ils ont, en même temps, donné ordre au Greffier de la CPI, de s'assurer que les deux sont rentrés en toute sécurité dans le pays où ils auront décidé de partir. Peut-être que les avocats et les proches collaborateurs de Gbagbo ne lui ont pas dit cela, mais s'il est rentré en toute sécurité le 17 juin 2021 en CI, c'est parce que le travail de veille du Greffier de la CPI s'est accouplé avec la volonté politique du Président Ouattara pour accoucher de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été prises. Plus encore, si le travail de la CPI est fini depuis le 31 mars 2021, qu'est-ce qui justifie que Charles Blé Goudé, un homme libre, continue de pointer jusqu'à ce jour toutes les semaines à la CPI ?

AU PLAN POLITIQUE

Le président Gbagbo fait la distinction entre son passeport qui lui a été remis et celui de Charles Blé Goudé qui est toujours bloqué, en disant qu'il s'agit de deux choses qu'il ne faut pas mélanger parce qu'il s'agirait de "choses personnelles". Ces propos laissent entrevoir plusieurs incohérences quand on met face à face le discours politique qui a rendu l'homme singulier aux yeux des ivoiriens et sa posture actuelle. En 1991, le président Gbagbo n'était ni étudiant, ni résident de la résidence universitaire lorsque l'armée de CI a fait sa descente musclée sur cette résidence, faisant plusieurs blessés, violées et des morts. Et pourtant, il a organisé la marche historique du 18 février 1992 pour protester. Il était tellement déterminé qu'il se disait prêt à mourir pour la dignité des étudiants "comme Lumumba était mort pour la dignité de son peuple".

N'est-ce pas par ces valeurs de dignité, de solidarité et de courage, valeurs fondatrices du socialisme, que le Président Gbagbo a construit sa relation avec le peuple de CI ? Avant de revenir en CI, le Président Gbagbo avait placé son retour sous le signe du pardon et de la tolérance, comme on pouvait le voir sur des panneaux publicitaires. A cette occasion, il avait plaidé le cas de Soro Guillaume auprès du président Ouattara. Et même avant cela, quand le pouvoir Ouattara avait décidé de sévir dans les rangs de l'opposition à coups d'arrestations pendant les remous sociaux liés au 3e mandat, il avait distinctement plaidé le cas de Mme Bédié qui, dit-il, ne devrait pas subir les affres de la politique alors qu'elle n'en fait pas.

Comment peut-il expliquer alors que Blé Goudé, ex Président des jeunes patriotes, doit se défendre seul sans lui face au gouvernement ivoirien ? Depuis quelle date l'obtention d'un passeport a cessé d'être un droit civil, général et impersonnel pour devenir un problème personnel qui ne concerne que le concerné ? Depuis quel jour, le droit d'aller et de venir a cessé d'être une liberté fondamentale, un droit humain pour devenir un problème personnel entre un individu et l'Etat ? Depuis quelle époque, un homme politique de gauche, socialiste ne devrait pas se sentir convoqué par l'injustice, ni concerné quand les plus faibles sont écrasés par les plus forts ? Depuis qu'il s'agit de Charles Blé Goudé ? OK.

AU PLAN HUMAIN

Charles Blé Goudé n'était ni secrétaire général de la FESCI, ni commandant d'aucun groupe d'autodéfense, ni le chef suprême des armées. Et pourtant, sous nos yeux, des faits théoriquement imputables à des personnes appartenant à ces entités lui ont été imputés par la CPI. Et quand en plus d'avoir perdu 8 années de sa vie à la CPI, CBG subi encore l'injustice de se voir refuser le passeport ivoirien, n'y a-t-il pas un minimum de compassion qu'il est en droit d'espérer de la part de celui qu'il appelle son père ? En conclusion, aussi longtemps que les mots avec lesquels le président Gbagbo traite CBG ne seront pas clarifiés ("je ne suis pas Blé Goudé" / "je ne parle pas comme Blé Goudé" / "mon compagnonnage avec CBG s'est achevé »), chaque ivoirien sera fondé à croire que Gbagbo n'a plus envie d'entendre parler de CBG. Oui le compagnonnage est achevé, mais les causes du compagnonnage ont-elles disparu de la mémoire du président Gbagbo ?

Oui le compagnonnage est achevé, mais le président, homme de gauche luttant pour la justice et l'égalité, pense-t-il que les effets du compagnonnage sont égalitaires vis-à-vis des deux compagnons ? En ce qui me concerne, mon opinion est que tout porte à croire que Charles Blé continue de payer le prix de son refus de faire disparaître son parti politique pour se rallier au PPA-CI, le nouveau parti politique du père de la démocratie et du multipartisme (looolll) en CI. Oui le président Gbagbo a le droit de donner son amour et sa caution politique à ses bien-aimés, mais au nom de notre histoire commune, au nom de ce que nous fûmes au moins une fois dans la vie dans le même camp et la cible d'autrui, il a le devoir d'avoir pitié de CBG. Le chasseur était allé à la chasse pendant 3 nuits avec un enfant du village qui voulait apprendre la chasse auprès de lui. Au bout de la 3e nuit, il revint au village sans l'enfant. Et quand les villageois lui demandèrent "où est l'enfant" ? Il leur répondit : "il boitait je ne pouvais pas l'attendre".