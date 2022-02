Sonné par VDA, Makosso dans tous ses états, menace de payer...

Le groupe ‘’Vda’’ ou ‘’Voix des anges’’, dans sa dernière chanson intitulée ‘’Ils seront logés‘’, a lancé des piques à Makosso Camille. Celui-ci n’est pas resté silencieux.

Makosso Camille au groupe VDA: ''Vous êtes des artistes de quartier''

Les supporters ivoiriens ont célébré de fort belle manière la défaite des Lions Indomptables du Cameroun, jeudi dernier, en demi-finale de la Can 2021 face aux Pharaons d’Egypte, à l’issue des tirs aux buts. N'ayant pas digéré le traitement infligé aux Eléphants de Côte d’Ivoire par des supporters camerounais lors des huitièmes de finale, les Ivoiriens ont accueilli avec joie la chute des Camerounais. C'est donc à des scènes de joie et de liesse populaire auxquelles l’on a assistées dans les rues d’Abidjan jeudi soir.

Dans le même temps, Jim et Pitch du groupe VDA, sont rentrés en studio pour sortir une chanson intitulée ‘’Ils seront logés‘’, mise en ligne dans la matinée du lendemain vendredi. Une chanson dans laquelle ils lancent des piques au général Makosso. ‘’Quand on jouait, Makosso n’était pas dans les tribunes, il a attendu qu’on nous piétine pour se retrouver de l’autre côté. Allez dire à Juda qu’on a compris la leçon. Quelles que soient nos querelles internes, ivoiriens se préfèrent‘’, chantent les artistes.

De quoi susciter la colère de Makosso Camille. ‘’ On fait sortir des chansons maintenant en mon nom, c'est la preuve qu'on me déteste. VDA là, ce n’est pas la 1ère fois qu'ils parlent de Makosso ! Mais je joue leur son parce que c'est des (...) artistes de quartier. Si on dit Alpha Blondy, Magic System, Yode et Siro ont chanté contre Makosso, je pleure ! Mais artistes de quartier, des buveurs de gbêlé (boisson traditionnelle), des gens que je peux payer pour venir jouer à l'anniversaire de ma fille. Leurs cachets coûtent combien? Qu'on me donne le prix qu'ils ont payé pour faire ce son, je leur rembourse ça. Artiste de quartier, soit disant petits patriotes", s'est indigné Makosso dans un direct sur sa page Facebook.