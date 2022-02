Yopougon: Un véhicule tombe dans un caniveau, un passager introuvable

Un drame a eu lieu le samedi 12 février 2022 sur la voie express Adjamé-Yopougon. Un véhicule a plongé dans un caniveau après avoir subi un accident de la circulation. Selon les informations fournies par le GSPM (Groupement des sapeurs-pompiers militaires) sur sa page Facebook, un occupant de la voiture demeure introuvable.

Voie express Yopougon-Adjamé : Les sapeurs-pompiers repêchent une voiture d’un caniveau

À en croire le Groupement des sapeurs-pompiers militaires, la scène s’est déroulée le samedi 12 février 2022 sur la voie express Yopougon-Adjamé à 13 h 02. Le GSPM a fait savoir que son centre de coordination a été alerté pour un accident de la circulation.

Une fois sur les lieux de l’accident, les secours se rendent compte qu’il s’agit d’un véhicule de particuliers qui venait de se renverser dans le caniveau situé non loin de la voie. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires a précisé que la voiture a été emportée par les eaux.

On apprend que l’une des victimes a pu être retrouvée, mais le second occupant du véhicule était introuvable. Le GSPM a dépêché une équipe du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux sur les lieux. En fin de compte, l’engin a été extrait.