Musique: Annoncée morte, voici comment se porte la diva Aïcha Koné

La chanteuse ivoirienne Aïcha Koné a rassuré ses fans après la fausse information sur son prétendu décès lundi.

Aïcha Koné: "Je me porte bien. Je suis bel et bien vivante''

La diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, s'est retrouvée au cœur d'une vive polémique qui a enflammé les réseaux sociaux dans la matinée du lundi 28 février 2022.

Une folle rumeur s'est répandue sur la toile, annonçant son décès. Rumeur très vite démentie par des proches de l'artiste. Dans la foulée, Aïcha Koné a fait un direct sur les réseaux sociaux afin de de rassurer ses fans.

"Je me porte bien. Je suis bel et bien vivante. Tous les jours que DIEU fait, je suis heureuse de pouvoir dire MERCI à toutes ces personnes qui s'inquiètent pour moi, c'est-à-dire pour mon état de santé. Par la grâce de DIEU, je me porte bien. Je suis bel et bien vivante. En tout cas, je me porte bien et que cela soit encore une prorogation de ma vie. Hier ( dimanche), j'étais même au palais de la culture pour soutenir ma sœur SIDONIE LA TIGRESSE à qui j'adresse mes félicitations pour son concert. Que DIEU nous éloigne tous, de la maladie. Que le DIEU de Job soit notre DIEU et qu'il nous guérisse toujours. Merci de vous inquiéter pour ma santé. Ça me va droit au cœur", a soutenu la diva.

Notons qu' Aïcha Koné participera au célèbre Dîner Gala de Children Of Africa le 11 Mars prochain à Abidjan. Le grand RDV de la diva cette année, c’est bien sûr la célébration de ses 45 ans de carrière musicale, qui se tiendra le 7 Août 2022 à Sofitel Hôtel Ivoire.