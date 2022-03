Titrologie : Ouattara nomme, la colère gronde, Gbagbo lance l'offensive

La restructuration au sein du RHDP revient abondamment dans la titrologie du mardi 1er mars 2022. Selon la presse ivoirienne, les nominations dans le camp du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix suscitent la colère. L'attaque d'une position des Forces de défense et de sécurité (FDS) à l'est du pays est également à la Une dans les journaux.

Titrologie : Des hommes armés tendent une embuscade aux FDS

Après la réunion du conseil politique du RHDP, Le Nouveau Réveil écrit qu'après la restructuration du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix par Alassane Ouattara, "la colère gronde". L'Expression, pour sa part, nous présente le "nouveau RHDP", qui voit le jour après d'intenses réflexions. Le Rassemblement met au grand jour la déception d'Alassane Ouattara à l'égard des cadres de son parti. "Les cadres et élus ne soutiennent pas toujours la base", a dénoncé le président ivoirien. Il faut noter que le patron des houphouëtistes a dissout la direction exécutive au profit du secrétariat exécutif.

Dans sa titrologie, Dernière Heure accuse le RHDP d'avoir "plagié grossièrement le PDCI" dans sa nouvelle mouture. Par ailleurs, L'Inter nous plonge dans l'ambiance au sein du parti d'Henri Konan Bédié et révèle que des cadres sont mécontents. "Une mission annoncée chez Bédié", titre le confrère. Pendant ce temps, Le Bélier donne des nouvelles de Guillaume Kigbafori Soro. Le journal rapporte que malgré son exil, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne "dérange" le pouvoir d'Alassane Ouattara.

De son côté, le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a lancé une grande offensive sur le terrain. La formation politique de Laurent Gbagbo a dépêché Stéphane Kipré à Bouaké. "Le PPA-CI et le PDCI ont le devoir de délivrer la Côte d'Ivoire", a déclaré l'envoyé du PPA-CI.

La guerre en Ukraine figure aussi dans la titrologie de ce samedi 1er mars 2022. Pour Aujourd'hui, il s'agit de la "guerre de l'Occident contre Poutine". Selon Soir Info, des hommes armés ont tendu une embuscade aux Forces de défense et de sécurité à l'est de la Côte d'Ivoire. Un policier a été tué, un gendarme et un militaire ont été blessés.