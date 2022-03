La diaspora africaine à l'honneur à Bordeaux du 24 au 26 mars 2022

La diaspora africaine sera à l'honneur à l'occasion des neuvièmes Journées nationales des Diasporas et de l’Afrique (JNDA) organisées les 24, 25 et 26 mars 2022 au Palais des Congrès de Bordeaux. Une 9ème édition placée sous le signe de l’ambition !!

Mettre en lumière la Diaspora Africaine à travers les initiatives économiques, sociales, politiques, culturelles et artistiques

Chaque année depuis 2013, les JNDA transcendent les clivages politiques et idéologiques pour réunir des milliers de participants autour de personnalités de premier plan.

L’objectif étant de développer et de mettre en lumière les initiatives économiques, sociales, politiques, culturelles et artistiques de la Diaspora Africaine à travers la France, l’Europe et le tissu économique local.

Les JNDA ont été initiées par le Club des Bâtisseurs (anciennement Club-Bordeaux- Cameroun-France) et développées ces dernières années avec le soutien de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, les Journées nationales des Diasporas et de l'Afrique (JNDA).

Ces 8 premières éditions ont permis à Bordeaux de devenir, la « capitale » de la diaspora africaine en France, voire en Europe, faisant de Bordeaux l’épicentre d’une relation réinventée entre l’Afrique, la France et l'Europe et le Monde.

Un rendez-vous business incontournable pour les relations Afrique-Europe.

Les JNDA, et ses futures occurrences, ont été pensées pour devenir le rendez-vous business incontournable et une fabuleuse vitrine pour tous ceux qui souhaitent renforcer leurs positions ou les partenariats entre nos deux continents.

Voir plus grand avec la diaspora africaine

Les 24, 25 et 26 mars, les JNDA mettront en valeur les grands acteurs de la relation entre l'Afrique, les diasporas africaines et la France autour de conférences-débats, d'échanges, d'animations et de workshops dans différents lieux emblématiques de Bordeaux.

3 jours qui auront pour but concret de développer des synergies autour de 3 temps forts :

- Culturel : valoriser la pensée africaine à travers la littérature, le cinéma et l’art,

- Économique : engager de nouveaux partenariats avec l'Afrique en fédérant toutes les compétences et les énergies sur la communauté de destin entre l'Afrique et l'Europe,

- Populaire : promouvoir les dimensions artistiques, sportives et culturelles.

200 acteurs de la diaspora Africaine investis entre l'Europe et l'Afrique invités à partager leurs expériences

Pour dynamiser cet élan d’union Europe-Afrique, 100 entrepreneurs de talent issus des diasporas en Europe et en Afrique ainsi que 100 acteurs économiques seront présents pour apporter leur témoignage.

Il s’agira :

• D’entreprises régionales, nationales et africaines,

• D’institutions et acteurs sur le territoire,

• De Banques et bailleurs de fonds,

• De décideurs politiques clés,

• D’associations et acteurs de la société civile,

Parmi les invités de marque, on peut souligner la présence de :

- Harry ROSELMACK (Journaliste et animateur de télévision) ,

- Luc Magloire MBARGA ATANGANA (ministre du Commerce, Cameroun),

- Lionel ZINSOU (Eéconomiste, ancien Premier ministre de la République du Bénin),

- Kako NUBUKPO (Économiste ancien ministre togolais de la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques, Commissaire du Togo auprès de l'UEMOA),

- Denise EPOTÉ (Journaliste Directrice exécutive marketing TV5 Monde ),

- Alain JUPPÉ (membre du Conseil Constitutionnel, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ancien Maire de Bordeaux).

Placées sous le signe de l’union des peuples les JNDA 2022 se veulent plus ouvertes que jamais avec un parcours sur 3 jours qui permettra à tous de découvrir les lieux emblématiques bordelais, mais aussi de partager ce nouvel élan avec tous les habitants.



Programme des Journées nationales des Diasporas et de l'Afrique

JEUDI 24 MARS :

Rencontre autour de la pensée africaine (littérature, philosophie...)

Rencontres cinématographiques, en partenariat avec le FESPACO et l'UGC

VENDREDI 25 MARS et SAMEDI 26 MARS :

Sommet économique : grandes conférences, Rencontres sectorielles et B2B, Ateliers autour de grandes thématiques, et rendez-vous personnalisés, en présence de décideurs publics, de hautes personnalités, des délégations de Pays et d'organisations internationales.

SAMEDI 26 MARS :

Matinée : suite sommet économique, avec Rendez-vous personnalisés.

Après-midi au Stade Matmut Atlantique : COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS-Diasporas" en partenariat avec les Girondins de Bordeaux.

Soirée : Grand Concert de musique africaine, en partenariat avec Universal Music Africa