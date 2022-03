Bagarre entre Eric Bailly et Serge Aurier après Côte d'Ivoire - Angleterre

Une grosse bagarre aurait éclaté entre Eric Bailly et Serge Aurier après la débâcle des Eléphants de Côte d'Ivoire face à l’Angleterre, mardi à Wembley.

Chaude empoignade entre Eric Bailly et Serge Aurier dans les vestiaires

Les Eléphants de Côte d’Ivoire se sont lourdement écroulés sur le score sans appel de 3 buts à 0 face à l’équipe d’Angleterre mardi à Wembley. Longtemps réduits à 10 suite un deuxième carton jaune du capitaine Serge Aurier, les Eléphants n’ont vraiment pas été à la hauteur de cette rencontre. Passifs en défense et en difficulté face à la vitesse des attaquants anglais, Eric Bailly et ses partenaires ont été sévèrement corrigés par une redoutable équipe anglaise, finaliste malheureuse de l’Euro 2021. Une défaite qui s’ajoute à celle face à la France (2-1) il y a quelques jours à Marseille.

Alors que de nombreux supporters continuent de grogner sur la toile après cette grosse débâcle de leur équipe nationale, l’on apprend que deux joueurs clés du dispositif du sélectionneur Patrice Beaumelle, se seraient battus dans les vestiaires après le match. L’information est donnée par le confrère Sportmania qui dit avoir contacté des joueurs au sein de l''équipe ivoirienne.

‘’L'après-match entre l'Angleterre et la Côte d’Ivoire était très tendu dans les vestiaires des Éléphants hier à Wembley. La tension était vive. Et elle a débouché sur une bagarre entre Éric Bailly et Serge Aurier. Le second n'a pas apprécié que le premier lui ait reproché le carton rouge stupide dont-il a écopé avant la pause alors que les Éléphants souffraient terriblement dans le jeu. Le ton est monté entre les deux hommes jusqu'à déboucher sur des échanges de coups, à la stupéfaction de tout le monde. Ensuite, plusieurs coéquipiers se sont employés à séparer les deux bagarreurs. Contactés par nos soins, plusieurs joueurs ont confirmé la bagarre entre Aurier et Bailly‘’, rapporte le média sportif sportmania.