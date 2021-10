Serge Aurier quitte Tottenham : "J’ai toujours joué sans tricher!"

La latéral droit ivoirien Serge Aurier a envoyé un message assez émouvant aux supporters de son ancien club, Tottenham.

Les adieux de Serge Aurier aux supporters et joueurs de Tottenham

Arrivé à Tottenham en 2017 en provenance du PSG, le latéral droit Serge Aurier a vu son contrat qui courait jusqu’en juin 2022, résilié dans les dernières heures du mercato. Cependant, le champion d'Afrique 2015 n'est pas resté longtemps sans club. Annoncé du côté d'Everton, puis au Real Madrid, c'est finalement à Villareal que le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire a posé ses valises. Il s'est engagé avec le club espagnol pour une durée de 3 ans et retrouve ainsi son ancien entraîneur au PSG, Unai Emery. Après avoir signé son contrat avec la formation espagnole, l’ancien Parisien a adressé un message d’adieu assez émouvant aux supporters de Tottenham, ainsi qu'à ses anciens coéquipiers.

''À ma grande famille, mes supporters ! Tout d’abord, je souhaite remercier tous les fans des Spurs pour ces quatre magnifiques saisons à vos côtés. Elles ont toutes été différentes mais je repars avec des souvenirs mémorables. J’ai pris énormément de plaisir à jouer en portant vos couleurs fièrement. Il est vrai que tout n’a pas été parfait; il y a eu des moments de joie comme de tristesse, mais sachez une chose: j’ai toujours joué en m’investissant a 100%, sans tricher! Je ne me suis jamais vu dans un autre club en Angleterre si ce n’est chez vous! Et je ne me voyais encore moins rejoindre l’ennemi car j’ai beaucoup trop de respect pour notre club, pour notre histoire et pour tous nos moments partagés ensemble. Vous avez fait preuve d’un soutien infaillible durant ces quatre saisons et je tiens vraiment à vous remercier car vous m’avez énormément apporté! Ces derniers mois n’ont pas été facile et j’aurai aimé vous dire au revoir dans de meilleures conditions mais chaque histoire à sa fin. Il faut savoir l’accepter et aller de l’avant!'', a indiqué Serge Aurier sur Instagram.

Avant de s'adresser à ses anciens coéquipiers: '' Je m’adresse maintenant à vous, mes anciens coéquipiers, mes frères avec qui j’ai vécu énormément de choses. J’ai vraiment pris du plaisir à jouer à vos côtés. Je sais que je vais vous manquer, notamment dans notre vestiaire où j’ai aimé mettre l’ambiance. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison et je vous promets que je repasserai vous voir, vous n’allez pas m’oublier de sitôt ! Bonne chance Spurs'', a-t-il ajouté.