FIF - Didier Drogba aux présidents de clubs: ''Mon nom est un gage''

Invité, mercredi, sur Life Tv, Didier Drogba a craché ses vérités à ses détracteurs dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football.

Didier Drogba: ''Il est vrai que je n'ai pas l'expérience dont se vantent certains, mais on sait où cette expérience nous a menés''

Candidat déclaré à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba était, mercredi soir sur les antennes de Life Tv pour se prononcer sur ses ambitions pour le football ivoirien.

Il a apporté une réplique à toutes ces personnes qui estiment qu'il n'a rien apporté au football local. '' Ce sont ces mêmes personnes qui me soutenaient, qui me supportaient derrière leurs écrans, qui me reprochent aujourd'hui de ne pas être avec eux, de ne pas avoir été avec eux mais je ne peux pas me dédoubler. Il y a plusieurs manières de contribuer. Il ne faut pas forcément être présent. Lorsque je fais partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et que je suis le Capitaine et qu'on se qualifie pour trois coupes du monde d'affilée, ça crée des revenus pour le football ivoirien. C'est pas pour moi et mes anciens coéquipiers. Dans le monde du football, il y a des réalités. Pour gagner un match de football, il faut marquer des buts et je pense que les buts que j'ai pu marquer ont fortement contribué, grâce bien sûr à toutes les passes décisives que par exemple Aruna Dindané a pu me faire, grâce à ces buts, on se qualifie pour des CDM. Aujourd'hui, je ne comprends pas. À l'époque, vous étiez contents, en train de sauter partout et aujourd'hui vous remettez en question ma légitimité, c'est quand même dommage", a dénoncé Didier Drogba.

Avant d'apporter une réplique à cet argument selon lequel il n'a pas l'expérience pour diriger la Fif. '' Il est vrai que je n'ai pas l'expérience dont se vantent certains, mais on sait où cette expérience nous a menés. Sans prétention aucune, je pense que mon nom seulement est un gage'', a indiqué Didier Drogba.