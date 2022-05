Côte d’Ivoire: Après son passeport, ce qui attend Charles Blé Goudé

C’est un secret de polichinelle de constater que le pouvoir du Président Alassane OUATTARA a plutôt opté pour la réconciliation nationale et l’apaisement du climat politique au détriment de la justice. Selon Idriss DAGNOGO, Expert en Génie énergétique et RHDP- France, l'obtention, par Charles Blé Goudé, de son passeport, un an après son acquittement, lève enfin tous obstacles au retour du leader du COJEP auprès de sa famille. Décryptage !

Retour de Charles Blé Goudé: Quelle orientation devrait-il adopter pour sa survie politique ?

En effet, tous les leaders politiques ont tous enfreint les lois de la république ; allant de la crise postélectorale, de la sédition synonyme de coup d’Etat à la fomentation de troubles à l’ordre public et assassinats. Certains d’entre eux ont été condamnés à de lourdes peines par contumace et d’autres avec sursis. À l’exception des militaires détenus, tous les acteurs de loin ou de près ayant contribué aux velléités des crises politiques qu’a connues notre pays ont tous été officiellement ou officieusement amnistiés ou graciés par le pouvoir exécutif.

Il a été demandé à tous les exilés de rentrer sans crainte ; et toute action de poursuite a été levée à leur encontre. Ceux qui sont encore en exil, ils le sont de leur propre gré pour des raisons diverses et non politiques. En effet, Charles Blé GOUDÉ, le dernier rescapé des exilés qui était toujours à La HAYE en attente de son passeport depuis un an après son acquittement pour rentrer dans son pays, vient d’obtenir ce lundi 30 mai 2022 son sésame qui lève enfin tous obstacles à son retour auprès de sa famille.

Par ailleurs, il a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance au Président Alassane OUATTARA, pour son implication personnelle dans le processus de son retour en Côte d'Ivoire. Il a réitéré son intention de regagner la Côte d'Ivoire afin d'apporter sa pierre à la consolidation de la réconciliation nationale. Il faut noter que depuis quelques temps, Charles Blé GOUDÉ s’est affranchi du joug de son mentor Laurent GBAGBO à qui il a consacré plus de vingt ans de sa vie à servir la cause politique.

Prendre toute sa place dans le processus de réconciliation nationale et bénéficier du soutien du président Ouattara

Des voix s’élèvent au sein du PPA-CI pour le vilipender pour la simple raison qu’il ait décliné son adhésion au nouveau parti créé par son « Ex Mentor ». Il rumine une frustration contre le Président du PPA-CI et ses proches pour des raisons propres à lui. Il a par ailleurs fait une sortie fracassante où il fit une mise garde à ses détracteurs qui veulent le mettre sous l’éteignoir. Comment Charles Blé GOUDÉ survivra-t-il politiquement dans un milieu aussi hostile à lui de toute part ?

D’un côté, les militants du RHDP veulent sa peau et de l’autre côté, ses anciens camarades du PPA-CI anciennement FPI, lui vouent désormais une antipathie virulente. Ne dit-on pas que la politique est la saine appréciation des réalités du moment ? Eh bien oui, L’ancien président de la Galaxie Patriotique, devenu président d’un parti politique appelé Congrès Panafricain pour la Justice et la Paix (COJEP) saura-t-il apprécier les réalités politiques du moment pour s’imposer dans le marigot politique ivoirien ?

Une analyse politique dans toutes ses facettes fait penser que la survie politique du président du COJEP réside en sa capacité de se libérer des influences endogènes et exogènes pour tracer sa ligne et sa conduite politiques propres à ses convictions. Il doit être vrai sans langue de bois. Pour réussir à accrocher l’indulgence, la sympathie de ses compatriotes et ses concitoyens, il faut nécessairement qu’il prenne toute sa place dans le processus de réconciliation nationale, la cohésion sociale avec un discours vrai de rassemblement et d’union.

Vu l’attachement du Président de la République au processus de paix, de réconciliation nationale, du vivre-ensemble, il ne lésinera pas sur les moyens pour appuyer les actions qu’entreprendra Charles Blé GOUDÉ dans cette perspective dynamique de rassemblement des peuples. Les élections locales à venir seraient un espace clinique pour l’ex président de la galaxie patriotique pour faire des études de sa popularité auprès de ses admirateurs et de la résilience de la ligne politique qu’il adoptera.