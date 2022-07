Axe Abidjan - Adiaké: Le péage fait augmenter les tarifs du transport

Le tarif du transport Abidjan-Adiaké est passé de 1500 FCFA à 1700 FCFA a constaté l’AIP, samedi 02 juillet 2022 , à la gare routière de la ville, a rapporté samedi l’Agence ivoirienne de presse.

Abidjan - Adiaké: le coût du transport majoré de 200FCFA

Selon le porte-parole du syndicat des transporteurs d’Adiaké, Koffi Fernand dit Yassoua, cette augmentation de 200 FCFA est due à l’ouverture du péage de l’autoroute de Grand-Bassam. Il a assuré que seule cette augmentation peut leur permettre de s’en sortir et déploré le fait que le coût du péage vienne s’ajouter au coût des lubrifiants en hausse.

« Les véhicules de 13 passagers paient 1500 F en aller et 1500 au retour soit 3000 F CFA. Ceux de 14 places à 24 places paient 2500 F en aller et 2500 F au retour soit 5000 F CFA et les véhicules de 25 places et plus paient 3500 F à l’aller et 3500 F au retour soit 7000 F CFA pour un voyage en aller retour Adiaké- Abidjan nous ne pouvons plus supporter avec l’augmentation du super » a déploré M Koffi.

Le titre du transport Adiaké- Abidjan était au départ de 1700 francs. Ce tarif avait été revu à la baisse en 2015 par la nouvelle société union des transporteurs (UTS) qui a ramené le tarif à 1000 F CFA. Après négociation des deux syndicats le tarif avait été harmonisé à 1300 f puis 1500 f en raison de la covid 19 pour remonter à 1700 francs avec l’ouverture du péage de Grand-Bassam, dans le sud d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le tarif du transport pour le tronçon Bonoua-Abidjan est passé de 700 F à 900 F CFA, a-t-on appris. Le péage de Grand-Bassam a officiellement débuté ses activités le 24 juin 2022 rappelle-t-on.