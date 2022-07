Titrologie : Militaires ivoiriens arrêtés au Mali, l'Allemagne réagit

On apprend dans la titrologie du jeudi 14 juillet 2022 que l'Allemagne a donné de la voix dans le dossier des 49 militaires au Mali. Berlin demande aux autorités maliennes de libérer les soldats ivoiriens. Autre fait marquant l'actualité ivoirienne, la rencontre entre les trois "grands" Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo occupe la Une des journaux locaux.

Titrologie : Voici le format de la rencontre Ouattara-Bédié-Ouattara

"L'Allemagne exige la libération immédiate des soldats", rapporte L'Expression dans sa titrologie. Le Panafricain s'exprime sur le même sujet et indique que "l'ONU contredit les autorités ivoiriennes" sur l'affaire des 49 militaires interpellés au pays d'Assimi Goïta. Dans les colonnes de notre confrère, les Nations unies précisent que "ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE".

Selon Le Quotidien d'Abidjan, "RFI fait de graves révélations" relativement à l'affaire des 49 militaires. Pendant ce temps, indique Le Patriote, le chef d'État-major ivoirien fait des précisions.

À propos de la rencontre entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, Le Patriote mentionne que "les Ivoiriens veulent du concret !". Le Jour Plus est plutôt optimiste d'autant plus qu'il affirme à sa Une que "le président de la République réunit ses frères pour la paix". Pour Le Temps, il s'agit d'une rencontre de vérité entre le chef de l'État et les deux anciens présidents ivoiriens. Notre Voie préfère mettre en garde : "ça passe ou ça casse !", prévient le journal. À la Une de Le Sursaut, "Anaky Kobena parle à Ouattara, Bédié et Gbagbo" avant leur rencontre.

Pour sa part, Le Nouveau Réveil évoque les sujets de la cherté de la vie, la cohésion sociale et l'emploi jeunes. "Au rythme des scandales à, l'ivoirienne", peut-on lire sur la couverture du média. Le confrère croit que l'affaire des 700 millions de francs CFA de prêt octroyés à un entrepreneur ivoirien oppose les ministres Mamadou Touré et Sidi Touré Tiémoko.