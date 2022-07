Accord trouvé entre le Maroc et le Togo pour exemption de visa

Le Maroc et le Togo sont désormais liés par un accord relatif à la réciprocité d’exemptions de visas pour leurs citoyens. A travers cette convention, les citoyens des deux pays peuvent rentrer et sorties de leurs territoires respectifs sans visa.

Le Maroc et le Togo renforcent leur coopération

Les ministres des Affaires Etrangères du Royaume Chérifien, Nasser Bourita et celui du Togo Robert Dussey ont paraphé une convention jeudi 21 juillet 2022 à Rabat au Maroc. A travers cette convention, les deux pays marquent leurs accords de volonté pour une libre circulation de leurs citoyens respectifs. En effet, à partir de ce 21 juillet, tous citoyens des deux pays possédant un passeport ordinaire peuvent rentrer ou sortir librement sans visa dans l’un ou l’autre pays.

L’annonce de cet accord historique a été faite premièrement par le chef de la diplomatie togolaise à travers un tweet. « Chers concitoyens je me réjouis de vous annoncer au nom du PR, le Président Faure Gnassingbé, qu’à partir de ce jour 21 juillet, tous les togolais détenteurs du passeport ordinaire de notre pays peuvent entrer et sortir du Maroc sans visa. Vive le Togo, et vive le Maroc », a-t-il lancé.

L’information a été confirmée plus tard dans la soirée par le média marocain 2M qui a montré les images de la signature de l’accord tard dans la soirée du jeudi 21 juillet.

Ouverture du consulat du Togo dans le Sahara Occidental marocain

L’accord entre les deux pays concernant l’exemption de visa de leurs citoyens a été conclu en marge de l’ouverture du Consulat du Togo au Maroc précisément dans la ville de Dakhla, une ville située au Sahara Occidental, un territoire placé sous l’administration du Maroc et qui est source de conflit entre Rabat et le Front Polisario.

En choisissant une ville du Sahara Occidental pour abriter son consulat Le Togo martèle ainsi son soutien à l'unité nationale du Royaume Chérifien, contrairement à l'Algérie qui ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental.

« La vision du Togo est celle de l’unité du royaume du Maroc. Il n’y a absolument aucun doute pour le Togo que l’intégrité du territoire marocain doit être préservée jusque dans son Sahara », a indiqué le chef de la diplomatie togolaise.

Le pays cher au Roi Mohammed VI a entamé depuis plusieurs années déjà une action diplomatique active et dynamique en vue de s'asseoir son hégémonie sur le continent.