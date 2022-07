Télé - TNT: Les réfractaires au changement ne recevront plus d’images

Une caravane de sensibilisation et de promotion de la télévision numérique terrestre (TNT) a démarré dans l’ Agnéby-Tiassa, le mercredi 27 juillet 2022, par la ville d’Agboville, chef-lieu de région. Objectif : présenter l’importance et les avantages de la TNT aux populations. Un projet initié par l’État de Côte d’Ivoire, qui s’adapte à l’évolution de la technologie.

Agnéby-Tiassa : Les populations sensibilisées sur les avantages de la TNT

« Pour recevoir la TNT, il faut s’équiper d’un décodeur et d’une antenne en remplacement de ce que nous avons dans nos domiciles. Il faut qu’on sensibilise car il s’agit d’une nouvelle technologie. Et, ce n’est pas évident. Il y a des appréhensions, des peurs. C’est pourquoi, nous venons dire à nos parents, aux populations d’Agboville et de toute l’Agnéby-Tiassa qu’il est bon qu’ils changent, qu’ils adhèrent à cette nouvelle technologie », a lancé Jeanne Coulibaly, directrice commerciale et marketing de la Société ivoirienne de télédiffusion (IDT).

C’était lors de rencontre, qui s’est tenue à la salle de réunions de la préfecture d’Agboville, en présence du corps préfectoral, des chefs de service, guides religieux, chefs de villages et de communautés, des présidents d’associations de femmes et de jeunes. Les réfractaires au changement, selon elle, ne recevront plus d’images car le signal analogique sera définitivement éteint dans peu de temps.

« Le basculement de la diffusion analogique à la diffusion numérique, relève de l’UIT (Union internationale des télécommunication) », a insisté la cheffe de délégation de l’IDT. C’est le 08 février 2019 que la TNT a été lancée officiellement à Abobo-Abidjan. L’une des étapes importantes du passage de la Côte d’Ivoire à la TNT, est l’extinction du signal analogique, en vigueur depuis 1960, au profit du signal numérique.

Cette phase déterminante de l’évolution de l’espace télévisuel a commencé le 30 janvier 2021 avec la première extinction du signal analogique dans la région du Poro (Korhogo, nord du pays). Le basculement à la télévision numérique terrestre a eu lieu en septembre de la même année dans région de San-Pedro.

« Avec la TNT, vous avez une meilleure qualité d'images et de son, quelles que soient les intempéries. Aussi, avez-vous gratuitement 07 chaînes de télévision avec des programmes innovants tels que la vidéo à la demande (VOD) », a précisé Jeanne Coulibaly. Sur la question de l’employabilité des jeunes, la responsable en charge du déploiement de la TNT sur l’ensemble du territoire ivoirien, s’est voulue optimiste :

« Chers jeunes de l’Agnéby-Tiassa, la TNT est pourvoyeuse d’emplois, notamment : la vente de kits, l’offre de services domestiques dans les foyers en tant que antennistes. C’est pourquoi, nous invitons nos jeunes frères et sœurs, à s’approprier cette nouvelle technologie », a exhorté l’émissaire de Yéo Adama Benoit, directeur général de l’IDT. Notons qu’après Agboville, la caravane s’est déportée à Taabo.

Tizié TO Bi

Correspondant régional