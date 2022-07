​BAC 2022: La DRENA d’ Agboville se félicite des résultats obtenus

Les résultats du Baccalauréat, marquant la fin de la série des examens à grand tirage de l’année scolaire 2021-2022, ont été proclamés officiellement, le lundi 25 juillet 2022 sur l’ensemble du territoire ivoirien. La direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’ Agboville (DRENA) a vu ses résultats en hausse de 8 points par rapport à l’année dernière.

Antoinette N’Goran Péné, DRENA d’ Agboville, juge les résultats du BAC 2022

« Nous avons reçu les résultats provisoires du Baccalauréat, hier dans l’après-midi. Ils se chiffrent à 35,91%. Les statistiques par détail ne sont pas encore faites mais nous constatons un léger progrès car nous sommes passées de 27,27 % à 35,91. Soit un peu plus de 8 points de progrès. Cela nous réjouit à plus d’un titre parce que l’année scolaire s’est déroulée dans un climat apaisé. Ce résultat nous satisfait même s’il est loin des attentes des parents d’élèves, des élèves et de la performance normale », a fait savoir Antoinette N’Goran Péné, première responsable de la DRENA, ce mardi 26 juillet, lors du passage d’Afrique sur-7 à son bureau.

Et d’ajouter : « Le deuxième aspect de notre réjouissance vient du fait que, nous avons découvert cette année très peu de cas de fraude. Le message est donc en train de passer et les enfants ont composé dans un esprit de discipline ».

Ce sont 4782 élèves qui ont pris part aux épreuves écrites du Baccalauréat dans 7 centres de composition au niveau du département d’Agboville. 1717 ont été déclarés admis à l’issue des délibérations, soit 35,91%. L’enseignement général enregistre un taux de 36,00 % et l’enseignement technique 35,20 %.

Au niveau national, ils étaient 330.567 candidats à composer dans 525 centres d’examen du lundi 04 au vendredi 08 juillet 2022. 98.446 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 30.78 % contre 29,24 % en 2021. Le pourcentage connait donc une hausse de 1,54.

Concernant les résultats du BEPC (Brevet d’études du premier cycle), Antoinette N’Goran Péné révèle qu’il y a eu un recul de plus de 5 points, passant de 28% l’année dernière à 23% en 2022. « Une chute qui se justifie du fait de l’utilisation de coefficients pour l’admission au BEPC…Et nous espérons que, beaucoup parmi ces élèves pourront passer le cap de l’orientation en seconde », espère-t-elle.

Les résultats au Certificat d’études primaires élémentaires(CEPE) sont également passées au peigne fin par la directrice régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville.

« Avec les tout-petits au CEPE, les résultats sont en nette progression. Un résultat qui passe de 52% à 56%... Nous aurons le temps d’ici la rentrée scolaire de continuer de vérifier les aptitudes de nos enfants à travers des tests de sondage et essayer d’améliorer leurs compétences. Ce, afin que les résultats aux examens de BEPC au bout de 4 années plus tard, soient assez reluisants », promet Antoinette N’Goran Péné, avant de féliciter ses collaborateurs pour le travail abattu durant l’année scolaire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional