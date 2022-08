Covid-19: Plus de 8 700 000 personnes vaccinées en Côte d’Ivoire

La Côte d'Ivoire où 31% de la population, sont complètement vaccinées, dresse le bilan de sa campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus (COVID-19).

Vaccin Covid-19: 10 779 054 de personnes en Côte d'Ivoire ont reçu au moins une dose

Les chiffres de la couverture vaccinale de la Covid-19 en Côte d'Ivoire ont été publiés, au terme d’une réunion de suivi de la vaccination contre la pandémie déclarée dans le pays en mars 2020.

La Côte d’Ivoire qui note avec satisfaction l’amélioration de campagne, vient de publier le point de la vaccination contre la Covid-19 au 18 août 2022, après une réunion de suivi et de coordination.

Selon le Ministère de la Santé et de la Couverture maladie Universelle, la couverture vaccinale nationale tenant compte de la population totale et non de la cible à vacciner (12 ans et plus), s'établit à 31% de population complètement vaccinée. Soit 8 746 519 d’individus sur 28 477 229. Ce sont 10 779 054 de personnes en Côte d'Ivoire qui ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 38%.

Tenant compte de la cible vaccinale évaluée à 19 971 080 de personne, le taux de couverture vaccinale des personnes complètement vaccinées atteint les 44% contre 54% ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-covid-19.

Dans le même registre, à Abidjan, 2 185 649 d’individus ont reçu au moins une dose de vaccin Covid-19 pour 1 781 052 complètement vaccinés. Soit un taux respectif de 59% et 48%.

18 185 517 de doses administrées depuis 2021

Sur les 24 624 540 doses de vaccin reçues par la Côte d’Ivoire, à ce jour, 18 185 517 ont été administrées. La répartition par doses administrées par vaccin au 18 août 2022, Pfizer arrive en tête avec 8.002.652 doses soit 44%. Vient ensuite, le vaccin Astrazeneca, 4.073.576 (22%), Johnson&Johnson 3.195.433 doses (18%) et enfin Sinopharm avec 16% des doses reçues ont été administrées, soit 2.913.856 de doses.

Le jeudi 13 janvier 2022, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, avait été instruit par le Conseil national de Sécurité (CNS), en vue de prendre les dispositions nécessaires pour qu’au moins 70% des populations cibles soient vaccinées contre la Covid-19 dans le Grand Abidjan, d’ici à la fin de l’année 2022. L’objectif étant de réduire l’impact de la reprise épidémique.

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré jeudi 18 août 2022, 45 nouveaux cas de Covid-19 sur 986 échantillons prélevés soit 4,6% de cas positifs, 25 guéris et 0 décès.

A la date du 18 août 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 86 301 cas confirmés dont 85 293 personnes guéries, 817 décès et 191 cas actifs.

11,5 milliards de doses de vaccins anti-COVID administrées dans le monde

Malgré les progrès réalisés en matière de vaccination, dont des avancées considérables dans certains pays en développement, un écart énorme et inacceptable subsiste entre les nations riches et les nations pauvres. Alors que 11,5 milliards de doses de vaccins anti-COVID ont été administrées dans le monde, seuls 12 % des habitants des pays à faible revenu présentent un schéma vaccinal complet , contre plus de 74 % pour les pays plus riches.

Et 18 pays, principalement en Afrique, n'ont pas encore vacciné ne serait-ce que 10 % de leur population. Dans ces pays, pas même un tiers des travailleurs de la santé et des personnes âgées sont vaccinés. Nous pouvons et devons faire mieux.