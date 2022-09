Côte d'Ivoire: Emma Lohoues bannie de Instagram, ce qui se passe

La belle influenceuse et femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues, vient de subir un véritable coup dur. Ce qu’il se passe.

Emma Lohoues : Son compte Instagram supprimé ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues. Depuis ce mercredi 7 Septembre 2022, les fans de l’actrice qu’elle appelle affectueusement ‘’Emaluv‘’ ont constaté la disparition du compte certifié d'Emma Lohoues sur le réseau social Instagram où elle était suivie par plus de 3.200.000 followers.

Compte désactivé temporairement ? Compte supprimé ? Ce sont en tout cas, quelques questions que se posent de nombreux internautes. De son côté, Emma Lohoues ne s’est pas encore exprimée sur le sujet. Mais une chose est sûre, la disparition de son compte Instagram, peut être un gros manque à gagner pour la belle Emma Lolo qui était, en effet, la deuxième personnalité ivoirienne la plus suivie sur la toile, après Didier Drogba. Il s’agit donc d’un autre coup dur pour Emma Lohoues après celui qu’elle a subi il y a quelques semaines.

En effet, elle avait été contrainte de fermer son salon de coiffure. « A vous qui pensez qu’entreprendre est FACILE , à vous qui pensez que je n’ai jamais eu à essuyer d’échecs, de chutes, de pertes dans ce domaine ! J’en ai connus et je continue d’en connaître et comme à mon habitude je surmonterai cette énième perte qui pour moi reste un passage pour mieux rebondir… J’ai rêvé avoir MON SALON DE COIFFURE et je l’ai eu par la grâce de DIEU. Aujourd’hui il ne me reste que du bois, des fils de courant, de la peinture délabrée et même un bâtiment sur le point d’être détruit et je souris et je dis DIEU MERCI parce que s’IL l’a permis une fois. IL le fera une seconde fois'', avait-elle fait savoir.