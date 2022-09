Niger : Plus de 100 000 sinistrés et 103 morts après les inondations

Les inondations au Niger ont causé d'énormes dégâts. En effet, ce sont au total 140 000 qui sont sinistrés après le passage des eaux. Les autorités nigériennes déplorent également 103 morts.

Niger : 103 personnes meurent dans des inondations

Après les inondations qui ont frappé le Niger il y a quelques jours, la Direction générale de la protection civile a dressé le bilan le lundi 5 septembre 2022. À en croire la DGPC, 103 personnes ont perdu la vie, dont 74 décédées dans des effondrements et 29 autres par noyade.

Par ailleurs, la Direction générale de la protection civile note que la région de Maradi, une région située dans le sud du Niger, enregistre 42 morts, 2 525 maisons effondrées et 500 animaux perdus.

À Zinder (sud du pays), la région la plus touchée, les inondations ont affecté 54 000 personnes. Le bilan est triste. On note 27 morts, 7 150 maisons effondrées et 500 animaux introuvables.

La ville de Gaya a également connu une montée des eaux du 29 août au 3 septembre 2022. Vendredi 2 septembre 2022, la pluie a détruit plusieurs maisons, faisant ainsi de nombreux sans-abris, apprend-on.

Il y a un an, le Niger avait connu des inondations à l'issue desquelles 75 personnes étaient décédées et plus de 250 000 individus étaient affectés, selon le bilan du bureau de coordination des actions humanitaires des Nations unies.