Côte d'Ivoire: Son compte Instagram supprimé, Emma Lohoues accuse

L’influenceuse et femme d'affaires ivoirienne Emma Lohoues n’est pas du tout contente de ses fans. Ce qu’elle leur reproche.

Emma Lohoues crache ses vérités à ses fans: ''Ma vie privée ne vous intéresse pas''

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues. Depuis mercredi 7 Septembre 2022, les fans de l’actrice qu’elle appelle affectueusement ‘’Emaluv‘’, ont constaté la disparition du compte certifié d'Emma Lohoues sur le réseau social Instagram où elle était suivie par plus de 3.200.000 followers.

Compte désactivé temporairement ? Compte supprimé ? Ce sont en tout cas, quelques questions que se posent de nombreux internautes.

De son côté, Emma Lohoues n’a pas mis du temps à répondre. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, elle a craché ses vérités à ses fans qui, selon elle, ne devraient pas s’intéresser à sa vie privée, mais plutôt à ses affaires connues de tous.

‘’ Mon salon de coiffure est tombé içi là, vous mes soi-disant, Emaluv, on ne vous a pas vus en train de dire Emma Yako, est-ce que tu as besoin de Coup de main ? … Sur ça là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous venez me parler des problèmes des réseaux sociaux, je n’en ai rien à foutre des problèmes des réseaux sociaux. Les problèmes des réseaux ne sont pas mes problèmes. Vous n'êtes pas sérieux de faire ça… ma vie privée, elle ne vous intéresse pas", a lancé l'ex copine de feu Dj Arafat.