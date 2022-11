Yeo Baba désigné meilleur cadre et agent de développement de Yopougon

Yeo Baba, conseiller municipal de la commune de Yopougon a reçu, le vendredi dernier, une très belle distinction pour ses nombreuses actions sociales à l'endroit des populations de ladite commune.

Yeo Baba reçoit une importante distinction à Yopougon

Yéo Baba, conseiller municipal de la commune de Yopougon, a reçu le Prix cadre d’or du meilleur cadre et agent de développement de Yopougon édition 2022, ce vendredi 19 novembre 2022. Un prix qui lui a été décerné en raison des nombreuses actions sociales qu'il a posé dans commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre l'initiateur du prix , Yves Néné, directeur général de Roch édition , qui a présenté Yeo Baba comme une brebis salvatrice au service de la population de Yopougon. Des propos qui ont été corroborés par des témoignages de personnes ayant bénéficié de la générosité de Yeo Baba.

Kouakou Sylvain, jeune entrepreneur , a mis å la lumière quelques actions de ce conseiller municipal : '' Il a permis à 400 jeunes à Yopougon d'avoir des bons de permis de conduire. Il a permis à 300 jeunes d'avoir des fonds pour le financement de leurs entreprises. Plus de 500 jeunes ont pu avoir des stages dans de structures privées. Malgré ses maigres moyens , il apporte beaucoup à la jeunesse de Yopougon . Grace à lui, aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise '' a-t-il témoigné. Une dame répondant au nom de Koné Sahioua a également confirmé que Yeo Baba a tendu la main à plusieurs jeunes défavorisés issues de plusieurs quartiers pendant la rentrée scolaire.

De son côté, Yeo Baba a adressé ses remerciements aux organisateurs de ce prix . ''Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à la fondation Roch édition pour m’avoir choisi comme lauréat de cet événement, le meilleur agent de développement de la commune de Yopougon. Merci d’avoir initié ce prix, dont la sélection du vainqueur se fait sur des bases scientifiques, donc irréfutable. Ce prix est un témoignage du travail acharné et du dévouement de toute mon équipe que voici ; et je suis fier de le recevoir devant toutes associations d’hommes et de femmes de Yopougon, que je salue affectueusement, puis en présence de ce parterre de personnalités venues nous témoigner leur solidarité et leur amitié '', a-t-il déclaré. Puis d'ajouter ''chers parents cette distinction est un coup de projecteur que nous entendons bien exploiter et travailler encore en vue de relever d’autres défis. Je demande, par conséquent, à toutes les associations d’hommes et de femmes de consolider leur organisation respective et d’inciter les populations de Yopougon à s’unir autour d’idéaux communs en vue de faciliter la mise en œuvre de nos programmes de développement que nous entendons intensifier sur toute l’étendue de la commune de Yopougon dans les mois à venir. ''

Par ailleurs, le délégué communal de Générations et peuples solidaires à Yopougon a dédié ce prix à son mentor Guillaume Soro « Aujourd’hui le résultat est là ; je lui dois, par conséquent, cette distinction en guise de reconnaissance», a-t-il ajouté.

Le parrain de la cérémonie, Brahima Kamaaté, cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, a félicité le lauréat du prix tout en l'encourageant à poursuivre ses nombreuses actions sociales à l'endroit des populations.