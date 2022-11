Côte d'Ivoire : Aelyssa Darragi, l'épouse d' Alpha Blondy, encore enceinte

L'artiste reggae, Alpha Blondy, et son épouse Aelyssa Darragi, attendent un nouveau bébé. C'est l'artiste lui-même qui a donné l'information de façon assez subtile, via un post sur sa page Facebook.

Aeylissa Darragi et Alpha Blondy attendent un nouveau bébé

Le chanteur ivoirien, Alpha Blondy, a posté, mercredi 23 novembre, une photo de lui et de sa sublime épouse tunisienne, Aelyssa Darragi.

'' Tu ne peux pas faire un bébé en un mois en mettant neuf femmes enceintes!!! Certaines choses prennent du temps, peu importe l'ampleur du talent ou des efforts….Derrière chaque succès, tu trouveras patience, détermination et discipline. BARAMÔGÔS RESTONS CONCENTRÉS!!!: Avec ma Reine Aelyssa Blondy Darragi, on a porté nos pagnes Kita Royal pour éterniser l’arrivée du Prince Bleu. Merci à Said Wordsmith pour son prodigieux don", a écrit le célèbre et riche chanteur ivoirien.

Cependant, un fait a attiré l'attention de plusieurs internautes, c'est le ventre bien arrondi de la belle Aelyssa Darragi qui laisse clairement penser que celle-ci attend un enfant.

Ça sera son deuxième enfant avec Jagger après le premier qui a vu le jour en 2019. Quant à Alpha Blondy, c'est son 13e enfant qui va naître dans les jours à venir.

Cette publication d'Alpha Blondy, a bien évidemment suscité de nombreuses réactions.

'' Comme quoi Le Bramôgô Alpha Blondy qui a bercé notre enfance est toujours dans le game, bon pour le service. Il n'y a pas d'âge pour le Sprint de la vie. Bon arrivée à notre bébé! '', a commenté un internaute.

Pour rappel, le chanteur ivoirien, Alpha Blondy, s'est uni civilement avec Aelyssa Darragi le samedi 25 avril 2020 à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Un mariage fort décrié par sa fille Soukeina Koné qui était montée au créneau pour faire savoir que son père n'avait pas divorcé d'avec sa mère, la coréenne Ran Young Hong-Koné.

La fille du reggaeman suspectait même la belle Aelyssia d'avoir envoûté son père. Cette sortie de Soukeina avait mis son père Alpha Blondy dans tous ses états. Le chanteur était même allé jusqu'à renier sa propre fille.