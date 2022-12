Mondial 2022 : Le second but du Japon face à l’Espagne fait polémique

Dans le groupe E, le Japon et l’Espagne passent pour le second tour du mondial 2022 grâce à un but à polémique marqué par les Japonais face aux Espagnols. Une victoire qui ne sera au goût de l’Espagne et des Allemands.

Le deuxième but du Japon face à l’Espagne fait grincer les dents chez les fans du football mondial

La Mannschaft croyait toujours à sa qualification aux huitièmes de finale du mondial qatari jusqu’à la dernière journée des phases de poule. En effet, si les Allemands parvenaient à battre le Costa Rica, ils avaient encore la possibilité de disputer la suite de cette prestigieuse compétition, en cas de défaite ou un match nul de la part du Japon face aux hommes de Luis Enrique.

Malheureusement pour eux, cela n’a pas été le cas même s’ils ont battu le Costa Rica (4-2). L’équipe allemande à été éliminée à cause de la défaite des Espagnols 1-2 face au Japon, grâce à un but qui fait beaucoup polémique sur les chaines de télévision.

D’entrée de jeu, Alvaro Morata donne l’avantage à l’Espagne d’être le leader de son groupe en ouvrant le score à la 11e minute de jeu face aux Japonais. Aussi, avec un tel score, l’Allemagne avait jusque là une bonne chance de se qualifier.

De retour des vestiaires, seulement à trois minutes de la reprise, le Japon égalise à la 48e minute. Et sans plus tarder, les Samouraïs marquent un deuxième but à la 51e minute. Une vive polémique est née à propos de ce but, car le ballon serait sorti. L’arbitre accorde le but au Japon après vérification de la VAR.

Ce but permet au Japon de reprendre la tête du groupe avec 6 points, diminuant ainsi la chance des Allemands d’atteindre le second tour du mondial. Malgré les nombreuses attaques des Espagnols, le score reste en faveur du Japon. Une victoire aux multiples conséquences qui, non seulement renvoie l’Espagne à la deuxième place, mais oblige les Allemands à faire leurs valises malgré leur victoire 4-2 face au Costa Rica.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci