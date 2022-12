Côte d’Ivoire-Asec : Roger Ouégnin fait son bilan

L’année 2022 tire à sa fin. Il ne reste que deux jours pour rentrer en 2023. Maitre Roger Ouégnin, président de l’Asec Mimosas, a fait son bilan, non sans formuler ses meilleurs vœux à l’endroit de ses partenaires pour la nouvelle année .

Asec Mimosas : Le message de fin d’année du PCA Roger Ouégnin à ses partenaires

« Chers actionnaires, L’année tire à sa fin. C’est le moment pour chacun de faire un bilan de l’année écoulée et de se projeter vers l’avenir, notamment vers cette année 2023 qui nous tend les bras », a commencé le patron du club Jaune et Noir. Selon lui, il est tout à fait normal qu’un bilan soit présenté par chacun au sortir de l’année qui tire vers sa fin. À cet effet, Roger Ouégnin fait état de son organisation tout en exprimant sa compassion et son soutien aux personnes de son cercle qui auraient passé des moments difficiles. Sans toutefois oublier, de réitérer sa pensée aux disparues et leurs différentes familles.

Pour le PCA de l’Asec Mimosas 2022 a été une année exceptionnelle au niveau sportif tout comme au niveau du développement du club. « La conquête de notre 28e titre national aura été le point culminant d’une saison plutôt réussie même si certains ont pu juger que notre campagne africaine s’est interrompue trop tôt », a-t-il révélé.

2023, une année importante pour l’Asec

Selon le président du club de la Ligue 1 ivoirienne, 2022 a été marqué d’une pierre blanche avec le démarrage effectif des travaux de la construction du centre d’entrainement de GBORO GBATA. Alors pour lui, il faut donc tourner la page et laisser place à l’année à venir avec ses nombreux défis.

« Au niveau sportif comme chaque année avec des ambitions élevées en Ligue 1 et en Coupe d’Afrique (…). Cette année sera aussi très importante pour le football ivoirien qui a vu l’élection en 2022 d’un nouveau comité exécutif », a exprimé Roger Ouégnin. Pour lui, toutes les actions en faveur du développement du football ivoirien doivent être poursuivi, notamment la CHAN 2022 qui marquera le début de la nouvelle année et l’organisation de la deuxième Coupe d’Afrique des nations en fin 2023.

Un challenge plus qu’important pour les Eléphants au même titre que pour les institutions ivoiriennes en charge de l’organisation. « Je souhaite à tous une excellente année 2023, qu’elle vous apporte la santé, la réussite et le bonheur dans vos familles », a conclu maitre Roger Ouégnin.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci