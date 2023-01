Libération des 46 soldats ivoiriens : Umaro rend hommage à Ouattara

La libération des 46 soldats ivoiriens est l'occasion pour Umaro Cissico Umbalo de saluer "la hauteur de vue et l'esprit pacifique" d'Alassane Ouattara. Le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas manqué de se prononcer après l'arrivée des militaires ivoiriens en Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Umaro salue la libération des 46 soldats ivoiriens

Les soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022 sont rentrés en Côte d'Ivoire le samedi 7 janvier 2023. Après leur condamnation à 20 ans de prison par la junte malienne, les militaires ivoiriens ont finalement été graciés par Assimi Goita. Dans un communiqué, les dirigeants de la transition malienne ont affirmé que le régime de Bamako "démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et sécuritaires avec l3s pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d’Ivoire".

À leur arrivée à Abidjan, les soldats ivoiriens ont été accueillis par le président ivoirien Alassane Ouattara à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. "Chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous étiez allés en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour six mois", a déclaré le chef de l'État ivoirien.

Au lendemain de la libération des soldats ivoiriens, Umaro Sissoco Embalo a envoyé un message à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. "Je salue la libération et le retour sur Abidjan des 46 soldats ivoiriens. Je rends hommage au Président@AOuattara_PRCI pour la hauteur de vue et l'esprit pacifique dont il a fait preuve dans cet heureux dénouement", a tweeté le président bissau-guinéen.

Il faut rappeler que le président togolais Faure Gnassingbé a joué le médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali. D'ailleurs, après la libération des 46 soldats ivoiriens, ceux-ci ont fait une escale à Lomé avant de regagner Abidjan.