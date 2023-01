RDC : une bombe explose dans une église dans l'est du pays, 10 morts

En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement a condamné un « attentat à la bombe perpétré visiblement par des terroristes ADF » dans une église faisant au moins 10 morts.

Mort et désolation dans une église à Kasindi dans le Nord-Kivu en RDC

Au moins dix personnes ont été tuées et 39 autres blessées dans un attentat à la bombe dans une église du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), attribué par les autorités à un groupe armé affilié à l'État islamique.

Cet "acte terroriste" s'est produit dans une église pentecôtiste (protestante évangélique) de Kasindi, ville frontalière avec l'Ouganda de la province congolaise du Nord-Kivu, a expliqué le porte-parole de l'armée de RDC, Antony Mualushayi.

De son côté le porte-parole de l'opération militaire ougandaise en RDC, Bilal Katamba, a évoqué 16 morts et 20 blessés.

"Les assaillants ont utilisé une bombe artisanale pour perpétrer l'attaque et nous soupçonnons les ADF (les Forces démocratiques alliées, NDLR) d'être derrière cette attaque", a-t-il ajouté.

Dans un tweet, le ministère congolais de la Communication a également parlé d'un "attentat à la bombe perpétré visiblement par des terroristes ADF".

L'AFP n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante le nombre de morts.

Dimanche soir, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque qui a fait selon lui "près de 20" morts, selon le groupe de surveillance des réseaux islamistes Site.

Depuis 2021 également, une opération militaire conjointe congolaise ougandaise a commencé à cibler les ADF en territoire congolais. Mais les attaques ont continué.

Les ADF "ont poursuivi leur expansion géographique" en RDC, y tuant depuis avril 2022 "au moins 370 civils", selon un rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC du 16 décembre 2022.

Ils ont aussi enlevé "374 personnes", "pillé et incendié des centaines de maisons et détruit et pillé des centres de santé, principalement à la recherche de fournitures médicales".

Selon ce groupe d'experts, ils ont aussi "opté pour des opérations plus visibles et plus meurtrières", en utilisant des engins explosifs improvisés "en milieu urbain".