Awards du coaching éthique: Les meilleurs acteurs du secteur distingués

Le premier Salon International des Coachs Éthiques et Métiers Associés (Sicema) qui s'est ouvert le jeudi 2 février dernier, a fermé ses portes le samedi 04 février 2023 avec les Awards du coaching éthique, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Awards du coaching éthique: Le Ministre Mamadou Touré reçoit un prix spécial

Pour mettre le clou à cette lucarne qui se veut un moyen d’assainissement du secteur, une soirée gala a eu lieu à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan le samedi 4 février 2023. Les meilleurs professionnels du Coaching éthique en Côte d’ivoire, ont été distingués à travers les ‘’Awards du coaching éthique’’. Pour la catégorie teambuilding : c’est le Coach Anne-Marie Nobou qui se place au premier rang; pour la catégorie business coaching & entrepreneuriat, se positionne Coach Ziedou Marcus, et pour la catégorie développement personnel, c’est le Coach Serges Koukougnon.

À l'initiative du cabinet Coaching Ethique et du Réseau International des Coachs Éthiques (Rice), ce salon a été meublé de panels et tables rondes autour du thème : ‘’Le Coaching Ethique facteur de développement’’. Pendant trois jours (du 02 au 04 février), les acteurs du secteur et le grand public étaient réunis afin d’apporter des solutions face au besoin réel d’assistance des populations d’une part, la normalisation et la structuration du métier de coaching, d’autre part.

En plus des ‘’Awards du coaching éthique’’, des personnalités ont été honorées pour la qualité de leur travail et leur promotion du métier de Coaching à travers les ‘’Prix spéciaux Coaching Ethique’’.

Il s’agit notamment des ‘’Prix spéciaux Coaching Ethique’’ pour :

◦ La Promotion de l'insertion et l’emploi des jeunes : Au Ministre Mamadou Touré

◦ La Promotion du travail : Docteur Jean Jacques Konadje (Directeur de Cabinet de la grande Chancellerie)

◦ La Promotion du métier de Coach professionnel : Rolande Amani Kouakou, Emmanuella Moulod (Directrice juridique Solibra et à Anne -Marie Trey (Conseillère communication et relation publique Giz)

◦ L’Accompagnement social en entreprise : Lorraine N’sou Sehr (Endeavour Mining)

◦ La Valorisation et promotion du métier de Coach professionnel à travers les médias : l’animatrice Kady Touré (les femmes d’ici NCI) et Mariam Coulibaly (Directrice de Fréquence 2)

◦ Le Meilleur métier associé à Odile Pohann (psychopédagogue)

Faut-il souligner que les étudiants de la 4è promotion de l’Ecole de coaching éthique d’Abidjan (Ecea) ont reçu leur certificat de fin de formation. Jean François Yoman, commissaire général du Sicema et Pdg de l’Ecea, a félicité la promotion qui est majoritairement composée de femmes. Selon lui, cette promotion prouve une fois de plus que ‘’la place de la femme n’est pas uniquement à la cuisine.’’

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci