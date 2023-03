Côte d'Ivoire - 2023, année de la jeunesse: Ali Konaté pour la matérialisation de la vision de Ouattara

En prélude à la journée des droits de la femme, 25 coopératives de 100 femmes de Mahapleu, dans le département de Danané, étaient en fête, dimanche 5 Mars 2023. Ces faîtières des femmes rurales ont bénéficié d'un don important de matériel agricole, d'engrais, herbicides et d'une grande variété de semences des mains de Ibrahim Ben Bamba, Conseiller Économique Social Environnemental et Culturel (CESEC); en vue d'accroître leurs revenus et améliorer leurs productions.

Ali Badarah Konaté, Conseiller Économique Social Environnemental et Culturel (CESEC): "La meilleure façon de matérialiser la vision du président Ouattara, c'est de nous déployer sur le terrain"

Ce don important intervient dans le but d’améliorer les conditions de travail et de vie des femmes rurales et les rendre davantage autonomes.

« Ce don confirme notre engagement à contribuer à rendre possible l’autonomisation de nos mamans des zones rurales et d’en faire une réalité car elles constituent la cheville ouvrière et le socle des familles», a indiqué le Cesec Ibrahim Ben Bamba.

Le Conseiller Économique social Environnemental et Culturel, Konaté Badarah Ali, représentant Eugène Aka Aouélé, président du Cesec de Côte d'Ivoire, a remercié le donateur qui traduit dans les faits l’appel à la solidarité communautaire tel que voulu par le Gouvernement ivoirien.

Selon le messager de Dr Eugène Aka Aouélé, la meilleure façon de matérialiser l'action gouvernementale est d'aller au contact de la population.

« Ce don à la femme agricultrice de Mahapleu vient lui donner des moyens d'être un agent économique qui participe au développement de sa communauté et de sa région», a-t-il indiqué avant de préciser :

"Nous sommes venus apporter le message du président Eugène Aka Aouélé"

« Nous sommes venus apporter le message du président Eugène Aka Aouélé. Un message de paix et de cohésion au peuple de Mahapleu. Nous sommes également venus apporter le soutien du président du Cesec ivoirien à son jeune collaborateur dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Cette année ayant été décrétée comme année de la jeunesse par le président de la République, la meilleure façon de matérialiser cela, c'est de nous déployer sur le terrain et d'appliquer le mot d'ordre du président de la République pour que les populations ressentent l'action gouvernementale. Un don en intrants et en matériel agricole, vient d'être fait à la jeune fille pour lui permettre de se prendre en charge et à la femme du Tonkpi d'être un agent économique qui participe au développement de sa communauté, de son département et de sa région », s'est réjoui Ali Konaté.

En prélude à la journée dédiée aux droits de la femme le 8 mars, le Conseiller Konaté Badarah Ali a exprimé son vif attachement à la célébration de la gent féminine.

« Depuis la création, Dieu lui-même a célébré la femme parce qu'elle est le collaborateur le plus proche de Dieu. La femme porte en elle, le laboratoire de l'humanité. C'est par elle que DIEU crée. C'est également par elle que Dieu peuple. Nous vous célébrons parce que vous êtes le socle de la nation. La meilleure façon de le faire, c'est de vous aider dans ce que vous faites. C'est à juste titre que le Cesec Ibrahim Ben Bamba vous offre ce jour important, du matériel agricole, des intrants et des semences. Retenez que nous sommes venus vous dire merci d'être le ciment de la cohésion sociale ici à Mahapleu, à Danané et partout dans le Tonkpi», a renchéri l'émissaire du président Eugène Aka Aouélé.

« Par ce don fait aux femmes, vous contribuez à rendre possible la politique du gouvernement dans l'autonomisation des femmes. En d'autres termes, vous faites bien de penser au bien-être des populations», a indiqué Mme Behe née Guéi Suzanne, sous-préfet de Mahapleu à l'endroit du donateur et du président Eugène Aka Aouélé.

Notons qu’à l'occasion, la cérémonie a mobilisé une forte délégation de cadres du Tonkpi et une importante frange de la population dans toutes ses composantes.

Une correspondance de

Sony WAGONDA